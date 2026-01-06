氣溫驟降心肌梗塞變多年齡層下降 醫呼籲留意關鍵細節

我的頻道

記者周宗禎／台南即時報導
氣溫驟降、急診心肌梗塞病人跟著變多。心臟科醫師蘇柏學提醒民眾留意身體細微變化。（蘇柏學提供）
天氣一冷，心臟就容易出事？醫師提醒：這是真的。台灣麻豆新樓醫院心臟科醫師蘇柏學表示，這幾天氣溫驟降、急診心肌梗塞病人跟著變多。這是因低溫環境造成一連串生理反應，讓心臟承受更大負擔所致。

有民眾疑惑，明明只是變冷，為什麼心臟病特別容易發作？蘇柏學表示，這不是巧合，天氣變冷時，人體為維持體溫，血管會自然收縮，心臟須更用力才能把血液送到全身、使血壓上升。

對原就有高血壓糖尿病或血管硬化的人，這樣的變化讓心臟在短時間內加大負荷，低溫也會讓血液變得較濃稠，血流速度變慢，如果冠狀動脈裡有動脈硬化斑塊，就更容易形成血栓，一旦血管突然堵住，便可引發心肌梗塞。

蘇柏學指出，臨床常見發作時機，往往發生在清晨剛起床、外出突然吹到冷風，或洗澡時水溫偏低時。這些看似稀鬆平常，對心臟卻可能是強烈刺激，成為誘發心臟事件的關鍵。許多患者事後回想，發作前並沒有劇烈活動，只是忽略了天氣帶來的影響。

尤其心肌梗塞並非老年人專利，近年50歲以下患者逐漸增加，特別是有抽菸習慣、作息不規律、長期熬夜或工作壓力大的人，在寒冷天氣下風險更高。蘇柏學提醒，這些族群往往自覺年輕，容易低估心臟警訊，反而延誤就醫時機。

寒冷季節保護心臟的關鍵在細節，注意保暖，尤其避免冷風直接吹向胸口，早上起床不要太急，讓身體慢慢適應溫度變化。洗臉、洗澡時避免水溫過低。慢性病患務必規律服藥並追蹤控制狀況。這些平凡的生活習慣，都是降低心肌梗塞風險的重要環節。

蘇柏學強調，許多心臟狀況其實可以預防，天氣變冷時，多一分警覺，若出現持續性胸悶、胸痛、呼吸困難，或合併冒冷汗、噁心、左手或下巴痠痛等症狀，切勿忍耐或等待症狀緩解，應盡快就醫或119急救協助。心肌梗塞治療的時間越早，心臟受損就越少。

氣溫驟降、急診心肌梗塞病人跟著變多。醫師以心導管手術搶救病患。（蘇柏學提供）
