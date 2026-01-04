四成以上成人睡不好 醫籲慎用傳統安眠藥 「這成分」成失眠新解方

我的頻道

記者翁唯真／台北即時報導
根據調查顯示，至少4成成人自覺有明顯睡眠障礙，失眠已不再只是短暫疲倦，而是一場長期消耗身心健康與生活品質的慢性危機。（123RF）
「你睡得好嗎？」這句問候，近年來逐漸要比「吃飽沒？」成為更真實的寒暄現況。開業精神科醫師楊聰財表示，根據調查顯示，至少四成以上的成年人自覺有明顯睡眠障礙，失眠已不再只是短暫疲倦，而是一場長期消耗身心健康與生活品質的慢性危機。

一名68歲居住台北的退休教師，因長期失眠連續服用安眠藥近5年，於2022年冬天清晨起床時跌倒骨折，事後回憶當下「腦袋一片空白」。經精神科評估後，逐步減少傳統安眠藥，改採食慾素受體拮抗劑，並同步調整作息與運動習慣，半年後睡眠品質與白天精神狀態皆明顯改善。

楊聰財說，長期失眠對健康的影響遠超過精神不濟。研究顯示，慢性失眠者的失智風險增加約2.12倍，高血壓風險增加4倍，心衰竭風險更高達5.25倍，同時也更容易出現衰弱、跌倒等問題。心理層面則常伴隨焦慮、憂鬱與注意力下降，社會層面可能導致工作判斷失誤與人際摩擦增加，長期下來更侵蝕個人對生活的安全感與意義感。

目前臨床上常見的苯二氮平類（BZD）與Z-Drug類安眠藥，雖能在短期內改善睡眠，但長期使用可能帶來成癮、戒斷反應、記憶力下降、腦霧、跌倒與車禍風險，甚至出現夢遊或夜間無意識行為等危險副作用。

楊聰財說，食慾素（Orexin）是由下視丘分泌的神經肽，主要負責清醒與睡眠的切換。當食慾素活性過高時，人較難入睡；透過拮抗其受體，可自然降低覺醒訊號，而非直接壓制整體腦功能。相較傳統安眠藥，食慾素類藥物較不影響記憶力、姿勢穩定與呼吸中樞，停藥後反彈性失眠與戒斷症狀也相對較少，對年長者而言被視為較安全的選擇之一。

不過仍提醒，食慾素類藥物並非毫無風險，使用前需經醫師評估。一般建議劑量為5毫克，必要時可調整至10毫克，於睡前30分鐘空腹服用，並確保至少7小時的睡眠時間。服藥後因警覺性下降，不宜立即活動，以免發生意外。

楊聰財表示，藥物並非治療失眠的唯一解方，長期應壓力管理、情緒調節、規律運動與穩定作息，才是改善睡眠的根本；在心理與精神層面，重新建立「夜晚是安全的」內在感受，同樣不可或缺。

他呼籲，睡眠不是奢侈品，而是身心靈修復的基礎。當社會從「先睡著」走向「睡得好」，從單一藥物依賴轉向整體生活調整，失眠，才不再成為人生的漫漫長夜。

