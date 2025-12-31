我的頻道

紐約生存手冊╱今冬最冷寒潮 如何為孩子保暖？

歐盟碳邊境稅1/1起上路 產業警告成本與手續負擔

2026年健康許願「活得好 」 醫揭3個「健康錦囊」

記者陳智華／台北即時報導
今天是12月31日，2025年最後一天，不少人準備跨年狂歡，接著迎接2026年元旦。身體累了一年，2026年健康許願是什麼？營養醫學醫師劉博仁今天在臉書指出，找回內在的平衡很重要，他分享三個「健康錦囊」，包括以吃替身體加油打氣、練習主動休息及接納自己的不完美。

劉博仁指出，別只許願「活得久」，請許願「活得好」。現代醫學已經很進步，要讓人活到 90 歲並不難。但如果最後的10年是躺在病床上，需要他人把屎把尿，那不是我們要的長壽。我們要的是到了80歲還能去爬山，到了 90 歲還能提起畫筆畫畫，還能清晰地跟家人分享生活的點滴。不只是要「活著」，是要「有品質的生活」。

三個「健康錦囊」，劉博仁指出，首先是把「吃」當成對細胞的愛。每一次進食，都是一次與基因的對話。吃下去的每一口食物，都在決定細胞要「發炎」還是「修復」。新的一年，試著多給身體一些色彩豐富的蔬菜、一些大腦需要的優質好油。不要把吃飯當成例行公事，請把它當成是為身體加油打氣的神聖儀式。

其次是練習「主動休息」。劉博仁說，2025年大家都太累了，且大多處於「慢性發炎」的狀態。真正的休息，不是躺在沙發上滑短影音，因為那樣大腦還在高速運轉。新的一年，請練習啟動「迷走神經」：花5分鐘深呼吸、赤腳踩踩草地，或者聽一首頻率舒緩的音樂。讓身體真正關機，才能有效重啟。

接納自己的不完美也很重要，劉博仁表示，健康不是一個抵達後就一勞永逸的目的地，而是一種動態平衡。偶爾吃一塊蛋糕沒關係，下一餐多吃點菜補回來就好；偶爾熬夜沒關係，隔天補個好覺就好。保持心情的愉悅與彈性，有時候比吃補藥還有效。

