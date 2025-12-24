我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大腦32歲才成年 英研究：人腦9歲進「青春期」大約這歲數開始萎縮

氣溫驟降讓心跳加快 醫：冬天心房顫動易增中風

吃飽疲倦無力、想睡 當心血糖像失速列車 正掉入糖尿病前期

記者廖靜清／台北即時報導
營養師提醒，注意糖尿病前期警訊，透過均衡飲食、規律運動有機會可以逆轉。（123RF）
營養師提醒，注意糖尿病前期警訊，透過均衡飲食、規律運動有機會可以逆轉。（123RF）

別以為「飽睏」是件幸福的事，此時是血糖飆升且最易囤積脂肪的時刻。營養師林祐萱表示，部分的人以為血糖高低不定，是糖尿病患者的專利，這絕對是錯誤觀念，血糖若長期忽高忽低，不只容易出現胰島素阻抗，進入糖尿病前期，也會損害器官。

林祐萱指出，代謝系統的危機可能在血糖還沒超標前就已經悄悄發出警報，根據聯安預防學機構健檢大數據，統計2024年共3萬3605筆資料，高達31%的受檢者有「胰島素阻抗」（Insulin Resistance）的問題，顯示每三人中就有一人的血糖調節能力已出現問題。

「剛吃飽就想睡、整個人好累。」林祐萱說，最常聽到民眾詢問「飽睏」現象，甚至有人反映剛吃完又覺得餓，還特別想吃甜食，這些都是血糖劇烈波動的警訊。一吃飽就血糖飆高，接著又急速下降，讓人陷入嗜睡、飢餓、疲倦，「飯後血糖高」雖然沒有到達糖尿病的標準，但已對血管、神經造成傷害。

當血糖長期偏高、胰島素被迫不斷分泌，反反覆覆最後身體過勞就形成胰島素阻抗，身體對胰島素失去敏感度，進入第二型糖尿病的前兆，是代謝失衡的開始。林祐萱表示，要打破血糖上上下下的惡性循環，最自然且有效的方法，就是正確飲食搭配規律運動。

林祐萱強調，肌肉是人體最大的代謝器官，也是「吃糖高手」，意即肌肉量足夠且活躍時，可提高葡萄糖消耗效率。所以透過運動，能有效降低血糖，也能減輕胰臟負擔。以有氧運動為例，能提升心肺功能、促進血糖的即時利用並加速脂肪燃燒。而阻力訓練可增加肌肉量、提升胰島素敏感度。

林祐萱建議，有氧運動搭配阻力訓練是最理想的代謝改善組合，不用太擔心執行困難，只要每周5天快走30分鐘，搭配至少2次阻力訓練，就能強化心肺、提升肌力，並更有效地改善血糖調控。另外，調整飲食結構，運動前以容易消化吸收的醣類為主，運動後則補充優質蛋白質，加速肌肉修復與恢復體力。

運動前後飲食建議：

運動前30分鐘：以「低升糖、好吸收」為核心，建議燕麥奶/燕麥飲、巧克力牛奶、地瓜搭配茶葉蛋等。

運動後30至60分鐘：是修復身體的關鍵時段，建議補充優質蛋白質，加速肌肉修復與恢復體力。建議乳清蛋白搭配三角御飯糰，或是一個拳頭大小的水果搭配無糖豆漿。

血糖 糖尿病 牛奶

上一則

氣溫驟降讓心跳加快 醫：冬天心房顫動易增中風

下一則

長時間滑手機、盯螢幕白內障年輕化 清大教授揭藍光危害

延伸閱讀

瘦瘦筆減脂 肌肉也流失…維持健康體態 飲控、運動更有效

瘦瘦筆減脂 肌肉也流失…維持健康體態 飲控、運動更有效
吃完飯後就想睡？營養師指這些用餐習慣最容易「飯後當機」

吃完飯後就想睡？營養師指這些用餐習慣最容易「飯後當機」
55歲男吞10包餡湯圓+紅豆湯血糖狂飆400 營養師曝：隱形熱量炸彈

55歲男吞10包餡湯圓+紅豆湯血糖狂飆400 營養師曝：隱形熱量炸彈
70歲糖尿病婦不愛測量 血糖飆破500失控引嚴重敗血症

70歲糖尿病婦不愛測量 血糖飆破500失控引嚴重敗血症

熱門新聞

醫師表示，甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，應定期健康檢查；示意圖。(圖／123RF)

甲狀腺癌早期無症狀 醫警示若有4病徵 恐已是中晚期

2025-12-19 01:00
談到如何維持體態，43歲的Ella直言自己「吃得很乾淨、早睡早起」，盡量不碰太油膩或太上火的食物，以菜、肉、飯等原型食物為主。(記者林士傑／攝影)

Ella力推超慢跑 他詳解「怎麼跑不受傷、跑多久才有用」

2025-12-21 20:05
示意圖。（取自123RF）

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

2025-12-08 13:17
皮膚科專家提醒，洗澡時間應該跟著自己的生活習慣、作息與皮膚需求，不是要依照一套固定規則；示意圖。(圖／123RF)

早上洗澡還是晚上較健康？學者曝這1時間洗能減緩過敏

2025-12-23 01:00
示意圖。（取自123RF）

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

2025-12-12 13:15
健康享用冬至甜湯圓，材料為​紅白小湯圓生重300g、桂圓乾30g、​紅棗乾5至8小顆、枸杞乾2匙約20g、​紅茶包26g加水約1000cc及​赤藻醣醇25g。（天晟醫院提供）

冬至到吃湯圓 營養師曝「這樣煮」更天然健康無負擔

2025-12-20 17:39

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置
每天2顆奇異果 科學家：促進皮膚膠原蛋白生成

每天2顆奇異果 科學家：促進皮膚膠原蛋白生成