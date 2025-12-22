女性不抽菸卻罹患肺癌 最新研究：與空汙、食物防腐劑有關

醫師提醒，具肺癌家族史或重度吸菸者等高危險群，應定期接受低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，遠離肺癌風險；示意圖。（123RF）

菸害是導致肺癌最主要危險因子，但逾9成罹患肺癌的女性都不抽菸；為找出原因，2016年起，中研院與美國合作「台灣癌症 登月計畫」。深入分析不抽菸肺腺癌患者基因，研究顯示內生性因子如APOBEC酵素原本是人體防禦的一環，但在外在致癌物影響下，可能促進APOBEC相關突變活性增加，提升癌化風險。

「台灣癌症登月計畫」分析了超過406位、來自8個國家的病患樣本，其研究成果已於今年發表於國際權威期刊「癌細胞 」（Cancer Cell）。聯安診所胸腔內科醫師蔡哲龍表示，這項研究揭示了不吸菸肺癌者的致癌關鍵，即使不吸菸，也可能因環境因素而發展成肺癌。

蔡哲龍指出，硝基多環芳香烴與亞硝胺等致癌物，容易誘發肺癌病變。硝基多環芳香烴來自工業或汽機車排放廢氣，以及廚房油煙等；亞硝胺常見於醃製與加工肉品，是食品添加物與防腐劑中常見的成分。這些物質進入體且暴露量累積到一定程度時，基因突變的風險就會大幅增加。

另外，部分肺癌患者在診斷時為早期（第一期），但其蛋白質體特徴卻與晚期腫瘤 高度相似，其復發與轉移風險極高，如何盡早揪出這類名為C2「類晚期」的亞型，也是重要議題。C2亞型患者雖然在臨床上屬早期癌症，其分子特徵卻與晚期腫瘤高度相似，復發與轉移風險極高。

蔡哲龍提醒，要屏除「吸菸者才會罹癌」的舊思維，抽菸與不吸菸的致癌機轉不同。「台灣癌症登月計畫」揭露不同基因突變型對環境致癌物有不同的行為耐受性，而個體的解毒與代謝能力也有差異，因此，罹患肺腺癌比想像中還要複雜，包括致癌物濃度的環境暴露量，在罹癌進程扮演關鍵影響。

預防肺癌，盡量減少暴露在環境致癌物的可能性。蔡哲龍強調，在空汙嚴重的日子，減少外出活動或改搭大眾交通工具，在家可開啟空氣清淨機。有運動習慣者，應避免在車流量大的馬路旁慢跑、散步。在家烹煮要減少廚房油煙，盡量避免高溫油炸、燒烤，並少吃含有亞硝酸鹽的加工食品。

定期檢查也不可少！蔡哲龍說，低輻射劑量電腦斷層攝影（LDCT）是目前唯一有國際實證能有效早期發現肺癌的篩檢工具。國健署針對有肺癌家族史（女性年滿40歲、男性年滿45歲）或重度吸菸者（20包年、年滿50歲）提供2年一次免費低輻射劑量電腦斷層攝影檢查，具有家族史者，建議可以提早至35歲進行篩檢。