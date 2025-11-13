我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好貴的Cosplay？川普要國防部改名戰爭部 驚人成本曝光

你的AI「寶貝」是應聲蟲？4.7萬則對話曝用戶與ChatGPT的真實互動

糖尿病逆轉仍可能「傷心」 醫籲：除了口渴、頻尿 還有4大警訊

記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，注意糖尿病前期警訊，透過均衡飲食、規律運動有機會可以逆轉，但即使血糖回到正常，心臟細胞仍會持續受損。本報資料照片
醫師提醒，注意糖尿病前期警訊，透過均衡飲食、規律運動有機會可以逆轉，但即使血糖回到正常，心臟細胞仍會持續受損。本報資料照片

糖尿病為常見的慢性病，根據「113年國人死因統計結果」，糖尿病排名第5，死亡人數為1萬663人，較前一年驟降8.3%。新陳代謝暨減重專科醫師周建安表示，糖尿病前期可透過減重、健康飲食、規律運動、戒菸酒等生活型態調整來控制血糖，不過高血糖已經損害血管內壁，揭逆轉糖尿病仍會「傷心」。

周建安表示，糖尿病的傷害是慢慢累積、造成身體慢性發炎，即使血糖恢復正常，細胞可能仍持續受損，心血管疾病的風險無法完全消除，包括未來罹患心臟衰竭的風險仍比一般人高出50%。尤其，肥胖為重要致病因子，脂肪組織會釋放多種發炎因子，會讓心臟負擔更重、老化更快。

發表於《Circulation》期刊的瑞典研究，追蹤67萬多名第二型糖尿病患者，以及260多萬名健康對照者長達20年。結果顯示，糖尿病患者在血糖、血壓、血脂都控制良好的情況下，心肌梗塞與中風等併發症風險均明顯下降，唯獨心臟衰竭例外，糖尿病與心臟衰竭之間存在密切的因果關係。

研究發現，光是體重過重，就會增加糖尿病患者超過3成的心臟衰竭風險。科學期刊《Signal Transduction and Targeted Therapy》上的一項綜述則表示，肥胖造成的慢性發炎與過去因高血糖造成的氧化壓力，會在細胞中留下「代謝記憶」，即使血糖回到正常，心臟細胞仍會持續受損。

糖尿病前期有哪些症狀？周建安提醒，雖然血糖高於正常值，但未達糖尿病診斷標準的時期，一般沒有太明顯的症狀，卻是逆轉病程的關鍵，還有機會透過改變飲食、適當運動、控制體重，或者藥物輔助使血糖恢復正常。如果忽視警訊，平均3到5年內就會發展成糖尿病，或是出現各種併發症。

周建安強調，常覺得口渴、頻尿，可能是身體代謝開始失衡而發出的求救訊號。糖尿病前期因血糖濃度過高，腎臟會加速排糖並帶走水分，導致頻繁上廁所與口乾舌燥。其他還包括了身體疲勞、皮膚變黑、視力模糊等像，如果皮膚癢、反覆發作、傷口癒合慢，這些小病也有可能是血糖在作怪。

糖尿病前期警訊

1.頻尿與口渴：糖尿病患者因血糖濃度過高，腎臟會加速排糖並帶走水分，導致頻繁上廁所與口乾舌燥。

2.疲勞感：胰島素阻抗使糖分無法進入細胞，能量供應不足，造成明顯的疲倦與倦怠。

3.皮膚變黑、搔癢：特別是脖子與腋下區塊出現暗沉或粗糙斑塊，常為胰島素阻抗的早期徵兆。

4.視力模糊：高血糖會影響眼球液體平衡，導致角膜水腫與視力模糊，嚴重時可能引發視網膜出血或黃斑部病變。

5.傷口不容易癒合：糖尿病會削弱免疫反應，使免疫細胞無法及時抵禦感染，造成傷口癒合緩慢或反覆發炎。

糖尿病 血糖 併發症

上一則

「後悔」是大腦在「幫忙」 醫：淡去傷痛關鍵不是時間是海馬迴

延伸閱讀

吸菸加劇血管發炎 提高糖尿病患併發中風、腎臟病變4倍

吸菸加劇血管發炎 提高糖尿病患併發中風、腎臟病變4倍
華人300萬筆大數據揭示「糖腎連鎖」 糖尿病患者腎病風險高達11倍

華人300萬筆大數據揭示「糖腎連鎖」 糖尿病患者腎病風險高達11倍
最新台灣糖尿病年鑑曝 40歲以下發生率增25% 專家倡議全民減糖

最新台灣糖尿病年鑑曝 40歲以下發生率增25% 專家倡議全民減糖
地瓜葉2吃法是大忌？「這樣吃」助穩血糖、抗發炎又防癌

地瓜葉2吃法是大忌？「這樣吃」助穩血糖、抗發炎又防癌

熱門新聞

93歲媽媽分享五十歲後要記得的五句話。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

93歲媽媽勸世 50歲後牢記五件事「遠離這類人」

2025-10-17 19:42
地瓜葉示意圖。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

地瓜葉2吃法是大忌？「這樣吃」助穩血糖、抗發炎又防癌

2025-11-05 13:02
冬天盛產白蘿蔔，白色食物滋陰潤肺。（本報資料照片）

7日立冬 補氣未必要吃麻油雞、薑母鴨 中醫推「白蘿蔔」調和脾胃

2025-11-06 04:28
根據臨床統計，超過九成的胰臟癌屬於「胰腺癌」，平均五年存活率不到一成，胰臟癌的高風險群應定期檢查；示意圖。（123RF）

沉默殺手奪命 52歲女腹痛竟是「癌中之王」胰臟癌末期

2025-11-10 05:05
專家提醒，單吃燕麥可能導致血糖上升，若搭配堅果、種子、堅果醬或雞蛋等，便能平衡血糖反應、延長飽腹感，使燕麥粥更營養；示意圖。（圖／123RF）

英國列燕麥粥「不健康食品」 多數人不同意 營養師有話說

2025-11-11 01:00
為響應世界糖尿病日，演譯基金會舉辦「2025世界糖尿病日：守護糖友逆轉腎！」記者會，攜手衛福部健保署、國健署、醫界與生醫產業，共同倡議糖尿病與腎病變的早期篩檢與整合照護，呼籲全民「控糖早行動、護腎不拖延」。（記者沈能元／攝影）

華人300萬筆大數據揭示「糖腎連鎖」 糖尿病患者腎病風險高達11倍

2025-11-10 18:36

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事