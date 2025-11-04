背痛、腰痛一直好不了 小心是退化性脊椎滑脫

我的頻道

記者廖靜清／台北即時報導
退化性脊椎滑脫是常見於中老年人的脊椎問題，女性因停經後骨質流失，發生脊椎滑脫的機率較男性高。（123RF）
68歲的張先生，年輕時久坐辦公，偶爾有腰痠背痛，自行吃止痛藥緩解或是推拿舒緩，並沒有太在意。近半年來，下背部不適明顯加劇，還延伸到右側臀部、大腿、小腿外側，連腳板都有刺麻感。經詳細檢查，確診為第4、5腰椎退化性滑脫並壓迫神經，導致椎管與神經孔狹窄，出現痠麻刺痛。

國泰醫院骨科主治醫師劉哲瑋表示，退化性脊椎滑脫是中老年人常見的脊椎問題，其原因包括生理老化、長期姿勢不良、過度負重、不當運動等。隨著年齡增長，脊椎骨頭之間的椎間盤軟骨會逐漸磨損、變薄，韌帶和關節也會鬆弛，原本緊密排列的椎骨變得不穩定，容易引發腰痛、背痛、刺痛與麻木感。

人體的脊椎包含7節頸椎、12節胸椎、5節腰椎；腰椎滑脫最常見於第4與第5節，因為這部位承受最大壓力。劉哲瑋說，有些患者久站久坐後腰背痠痛，改變姿勢或休息可能稍微舒緩。但如果滑脫的椎骨壓迫到附近神經，可能引起坐骨神經痛，刺痛或麻木感從臀部延伸到大腿、小腿，導致雙腿無力。

「有些人站久或走遠路，腿就發麻走不動，必須停下休息。嚴重時，連腳踝都抬不太起來，日常活動受到限制。」劉哲瑋說，輕微的退化性脊椎滑脫，通常先以保守治療觀察，包括復健運動、臥床休息、配戴支撐背架、輔以藥物止痛等，穩定脊椎並減輕疼痛、刺痛等症狀。

臨床上，大部分的脊椎滑脫症並不需要開刀，但若持續進行3至6個月的保守治療無效，疼痛感加重，且出現腳麻無力、走路困難等明顯神經壓迫症狀，則需考慮手術。主要目的是解除神經壓迫的來源，另一方面則是穩定滑脫的椎骨，預防再度移位。

劉哲瑋以張先生為例，確診為退化性脊椎滑脫並壓迫到神經，腳麻使不上力，評估建議內視鏡減壓融合手術。移除骨刺與增生組織，並放入椎間支架、完成椎弓釘固定，個案術後第二天就穿上背架下床走動、拔除引流管。第三天出院、3個月後不用再穿背架，可進行簡單運動訓練，體能逐漸恢復良好。

脊椎滑脫好發在腰椎位置，平常應盡量減少久坐、提重物、彎腰頻率、習慣性駝背，另加強肌力達到穩定脊椎的效果。劉哲瑋說，預防腰椎滑脫的關鍵，首重正確姿勢，要維持腰背挺直、避免駝背與長時間彎腰。平常要訓練腹部的核心肌群，例如側向仰臥起坐、使用彈力帶進行抗旋轉訓練等。

