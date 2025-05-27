久坐、吃太好 25％台人「大」不出來 醫：便秘增失智率

醫師建議，奇異果、木瓜、番茄、芭樂、柑橘類有助於維持良好腸道功能。（記者廖靜清／攝影）

現代人飲食西化、工作型態長期久坐，容易導致腸道蠕動遲緩，造成「大」不出來的便秘困擾。台灣腸道醫學會理事長郭昭宏表示，排便反映身體的健康狀況，若廢物、毒素停留在腸道的時間增加，會造成壞菌增加，進而影響新陳代謝、免疫力，甚至衍生憂鬱、失眠、失智。

郭昭宏指出，國人腸道問題與日俱增，便祕 除了腹脹不舒服之外，可能還隱藏了腸躁症、發炎性腸道病症、大腸癌等危機。「發炎性腸道疾病盛行率快速上升，近10年上升超過6倍以上。」他說，除了治療控制發炎，飲食習慣亦是改善重點，包括多攝取膳食纖維、蔬果全穀，維持良好腸道功能。

「病是吃出來的，也跟排不出去有關。」郭昭宏說，腸道健康是身體整體健康的根本，尤其，大腦和腸之間會透過「腦腸軸」互相溝通。腸道也會影響大腦，精神差、睡不著、心情鬱悶等精神狀態其實都與腸道菌叢有密切關係，想解決便秘問題，成人每日纖維建議攝取量為22至34克，有助於維持消化道中的細菌生態平衡。

每年5月29日為世界胃腸病學組織（WGO）發起的「世界消化道健康日」（World Digestive Health Day, WDHD），郭昭宏說，2025年主題為「滋養茁壯您的消化道健康」，強調透過營養均衡、充足水分與良好生活習慣來維持腸胃系統的正常運作與整體健康。

今年活動聚焦「腸道健康在全身健康中的核心角色」，台灣腸道醫學會呼籲，民眾應善待自己的腸胃，從日常飲食做起。郭昭宏建議，腸道困擾可以透過簡單的飲食調整改善，例如早上吃水果，其纖維能幫助腸胃蠕動、水溶性纖維具有飽足感，升糖指數低的水果有助於穩定血糖 。

台灣腸道醫學會秘書長李柏賢表示，便祕是國人常見的腸道問題，台灣學齡兒童有32.2%曾經歷便秘，成年族群的盛行率約在15%至25%之間，65歲以上長者約有24%至40%飽受便秘困擾。他指出，國人普遍水果攝取不足，根據國健署建議，成人每日應攝取3蔬2果，但實際執行率並不理想。