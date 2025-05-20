微觀性血尿伴隨腎結石好發40歲以上 1招可徹底清除

桃園市中壢天祥醫院泌尿科陳柏翰醫師表示，據統計約每10人中就有1位有腎臟結石，好發於40至60歲，居住或工作處在較高溫場所者的發生率較高。（天祥醫院提供）

50歲的胡先生，雖自覺尿液中沒有帶血，尿液呈現淡黃色，尿液檢查總是有潛血反應，且時常左後側腰痛的情況，至台灣桃園市中壢區天祥醫院泌尿科門診就醫，經檢查後發現胡有「微觀性血尿」，左側腎臟有一顆1.5公分大小的結石，同時伴隨輕微程度的腎水腫。經評估由院方安排體外震波碎石術，不過腎臟內仍有殘餘結石，因此除二次體外震波碎石外，也可考慮選擇新式的軟式輸尿管鏡手術，一次徹底清除碎片，無傷口且較不用忍受結石堵塞時產生的腎絞痛。

胡先生病況反覆，經檢查發現，病人有「微觀性血尿」，左側腎臟有顆1.5公分大小的結石，同時伴隨輕微程度的腎水腫，評估後安排體外震波碎石術。術後回診發現，該結石有部分已隨尿液排出體內，但腎臟內仍有殘餘約1公分的結石。

泌尿科陳柏翰醫師表示，這樣的情況代表結石對體外震波的效果反應良好，針對腎臟內的殘餘結石，由於病人有血尿的症狀，後有兩種治療選擇，可安排第二次體外震波碎石或是選擇新式的軟式輸尿管鏡手術，一次徹底清除碎片，無傷口且較不用忍受結石堵塞時產生的腎絞痛。

軟式輸尿管鏡是一根細長可彎曲270度的內視鏡，在全身麻醉下，透過醫師的靈活操作可深入腎臟內的各個角落，讓結石無所遁形，搭配減壓型輸尿鏡鞘與高能量鈥雷射，在安全的環境中將腎臟結石精準擊碎，較大的碎片會以網爪夾出或是負壓吸出，較細小的碎石粉塵則可透過患者的尿液自行排出。一次性拋棄式的內視鏡專屬於每一位病患，能大幅減少病菌傳播的風險。通常手術後隔天即可出院，安全、有效、無傷口。

陳柏翰說，據統計約每10人中就有1位有腎臟結石，好發於40至60歲，居住或工作處在較高溫場所者的發生率較高，肥胖、糖尿病 、代謝症候群、心血管疾病 和慢性腎病也都與結石相關。

腎臟結石通常沒有症狀，常常在健康檢查中被意外發現，輕微的症狀會有偶發性的血尿或是感染。然而，一旦結石向下掉卡住輸尿管，便會造成尿路阻塞引起腰痛、背痛、腹痛，也可能會發燒、噁心、嘔吐，甚至使腎臟水腫導致腎臟衰竭損傷。腎結石穩定時可和平共處安然無恙，但發生阻塞情況時，卻可能引發嚴重後果。

結石是能夠預防的疾病，除基因遺傳是不可逆的因素外，均衡飲食尤其重要，每天喝水3公升，多吃蔬菜纖維，適度攝取鹽、鈣和動物蛋白，並保持運動習慣與維持正常體重，避免肥胖或是短時間內過度減重 ，良好的生活習慣能夠預防結石的產生。

陳柏翰提醒，若有血尿的疑慮或是遺傳的結石體質，千萬別等到發生阻塞症狀發生時才後悔莫及，不妨先從日常生活著手，也可至泌尿科門診進一步檢查評估給您最專業的建議。

醫學小知識：微觀性血尿