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呼吸道融合病毒RSV攻陷嬰幼兒 台2大醫學會攜手衛教宣導

記者李青縈／台北即時報導
台灣新生兒科醫學會、台灣母胎醫學會與台北市產後護理之家攜手推出「嬰幼兒健康預防安心機構」衛教宣導專案，要提升月子中心、產後護理機構提升家長對RSV的疾病認知。月子中心示意圖。（本報資料照片）
台灣新生兒科醫學會、台灣母胎醫學會與台北市產後護理之家攜手推出「嬰幼兒健康預防安心機構」衛教宣導專案，要提升月子中心、產後護理機構提升家長對RSV的疾病認知。月子中心示意圖。（本報資料照片）

呼吸道融合病毒（RSV）一度在去年讓不少兒科病房塞滿，感染RSV恐讓嬰幼兒氣喘、呼吸道受損，更是讓家長、機構頭疼的呼吸道疾病之一。台灣新生兒科醫學會、台灣母胎醫學會與台北市產後護理之家攜手推出「嬰幼兒健康預防安心機構」衛教宣導專案，要提升月子中心、產後護理機構提升家長對RSV的疾病認知。

台灣新生兒科醫學會主委江明洲指出，RSV有高度傳染性，成人及2歲以上兒童感染RSV症狀一般較輕微，但容易傳染給更小的嬰幼兒。RSV初期症狀為發燒、咳嗽及喘鳴，卻可能快速惡化，併發嚴重的細支氣管炎和肺炎。

如果延誤就醫而出現呼吸困難、缺氧等症狀，嬰兒需要立刻住院或使用呼吸器支持治療，住院率高達腸病毒的7倍。江明洲說，即便痊癒，也可能增加4倍氣喘風險，影響呼吸道功能長達10年以上，可說是1歲以下嬰兒的最大威脅。 再者，每位成人感染者可傳染給近5位嬰兒，並且有6成嬰兒會再次感染，因此嬰幼兒家長與產後護理機構業者應預防，避免RSV群聚風險。

台灣母胎醫學會理事長蕭勝文表示，產後護理機構如能具備良好的感染控制措施並強化預防衛教宣導，並與專業醫療團隊建立轉銜機制，對於產後媽咪與新生兒來說，可提供更安心安全的環境，可更放心地專注於產後康復和育嬰，也有助於促進她們恢復體力、精神健康和身體機能。

此次推出「嬰幼兒健康預防安心機構」衛教宣導專案，提供完整的家長衛教素材及醫護教育活動，盼透過各產後護理機構的影響力，引導家長建立更完善的疾病預防意識，讓家長在月子中心能放心休養、寶寶能安心成長，降低RSV的群聚感染風險。

目前RSV沒有特效藥，也鮮少國家有RSV疫苗，我國目前針對早產兒等對象有公費使用單株抗體。公費對象包含：早產兒出生時妊娠週數未滿33周、早產兒出生時妊娠週數≤35週且合併有慢性肺疾病、一歲以下患有血液動力學上顯著異常之先天性心臟病童。

心臟病 疫苗

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