氣喘每年奪走全球45萬人性命 台2成患者控制不佳釀風險

國健署2021年國民健康訪問調查數據顯示，12歲以上氣喘病人過去一年內曾發作的有21.6%，大約每5位氣喘病人，就有1位氣喘控制不佳，其中21%未依醫師指示定期回門診追蹤、15.1%曾因氣喘發作至急診就醫。（圖／123RF）

氣喘是常見的慢性呼吸道疾病，而全台約每5位氣喘病人，就有1位氣喘控制不佳，導致發作風險增加。衛福部國健署今提醒，平時應定期回診監測氣喘控制狀況，可以提早預測氣喘發作的可能性，以預防其急性發作或惡化，但全台21%氣喘患者未依醫師指示定期回門診追蹤，呼籲患者遵照醫囑以控制好疾病。

全球逾2.6億人有氣喘疾病，每年更造成逾45萬人死亡，大部分死亡是可以預防的。每年5月第1個禮拜的星期二為世界氣喘日，今年在5月7日，主題是「氣喘衛教賦能」，呼籲氣喘病人學習管理自身疾病及了解就醫的時機，才可以有效降低氣喘發病率及死亡率。

國健署2021年國民健康訪問調查數據顯示，12歲以上氣喘病人過去一年內曾發作的有21.6%，大約每5位氣喘病人，就有1位氣喘控制不佳，其中21%未依醫師指示定期回門診追蹤、15.1%曾因氣喘發作至急診就醫。

國健署長吳昭軍提醒，許多風險因素會影響氣喘控制，進而誘發氣喘症狀，包括：過敏原及非過敏原的刺激物，而定時監測是瞭解氣喘控制的關鍵，建議氣喘病人可以使用「尖峰呼氣流速計」，以確認氣喘有無發作及肺功能狀態。

國健署提供3要訣，幫助病人掌握氣喘控制：

1.減少曝露誘發環境：氣喘病人吸入灰塵、塵蟎、黴菌、動物毛髮等過敏原會誘發氣喘，應定期清潔居家環境，而菸害、氣溫變化、刺激性味道等非過敏原也是常見的誘發因子，建議可以配戴口罩 ，減少吸入冷空氣、二手菸、氣味強烈的噴霧劑及香水等，以降低氣喘發作風險。

2.均衡飲食規律運動：非食物過敏原所誘發的氣喘病人要注重營養均衡，每天均衡攝取六大類食物，包括：全穀雜糧類、乳品類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類及油脂與堅果種子類。另外，規律運動可以增強免疫力 ，選擇合適的運動種類及場所，大部分的氣喘病人都可以正常運動，建議氣喘病人選擇健走、羽毛球等間歇性休息運動，並避免在乾冷、粉塵飛揚的環境運動為佳。

3.正確用藥定時回診：氣喘藥物主要分為急性發作治療及慢性保養藥物，氣喘病人須依照醫師指示，於適當時機使用正確類型及劑量的藥物，並定時回診追蹤，確認氣喘控制情形，長期氣喘控制良好的病人，若經醫師評估同意，也可以有減輕用藥與調整回診頻率的機會，達到氣喘照護最佳目標。

吳昭軍表示，氣喘病人平時應定期回診監測氣喘控制狀況，可以提早預測氣喘發作的可能性，以預防其急性發作或惡化，而影響生活品質。另外，除了做好氣喘自我管理，配合醫囑用藥治療及定時回診，更是長期穩定控制氣喘的不二法門。