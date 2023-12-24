台灣寒冷天氣心血管疾病多3成 30歲「老菸槍」中招

24日下半天起溫度再降，有機會達強烈大陸冷氣團等級。（本報資料照片）

台灣連日低溫導致心血管疾病 、腦中風 患者增加，心臟內科醫師指出，患者比平常多1至3成，且不只一般認知中的年長者，還有3、40歲左右的年輕人，他們都是「老菸槍」，因為尼古丁及菸品中的化學物質，可能使血液黏稠度增加，且冬天水喝得少，可能使得症狀加劇，提醒民眾做好暖、多喝水，如上山追雪，建議穿高領服裝、頭部保暖，也不要太早走到戶外。

24日下半天起溫度再降，有機會達強烈大陸冷氣團等級，台北榮總急診醫學部主任侯重光說，整體OHCA（到院前心肺功能停止）個案數沒有到特別多，至於冠心症等心血管疾病，初步看起來比前幾天多1成左右。

振興醫院心臟醫學中心心臟血管內科主治醫師黃建龍說，最近天氣變化劇烈，心血管疾病、腦中風等患者，比平常多1至3成，大部分以60歲以上老年人為主，也有80幾歲的，不過收治患者中，也有3、40歲的年輕個案，可能跟患者本身抽菸習慣有關，這幾名年輕男性患者自述，有的從高中、大學就開始抽菸，出社會工作後，因為同儕也有抽所以就繼續抽，有抽電子煙也有傳統紙菸。

黃建龍指出，正常的血管內皮細胞，可以維持血管擴張跟血流暢通，盡量不發生凝固反應，但香菸中的尼古丁會破壞血管內皮細胞功能，等同讓血管內膜失去保護血管作用，血液流動容易產生血栓，加上菸品中的尼古丁和上百種化學物質，可能讓血液黏稠度增加，且冬天水喝得少，又讓血液更黏稠，提醒民眾要留意，最好是避免吸菸。

針對近日天氣的保養，黃建龍表示，夏天因為容易流汗，民眾感受得到水分流失，就會補充水分，不過冬天水分揮發是無感的，室內暖氣也會加乘，有時候沒有特別流汗就不會想喝水，提醒民眾在冬天還是要適度喝水，水分沒有限定多少量、口渴就不要忍，但要記得喝一般的開水而非飲料水，因為飲料水含糖或其他添加物，對止渴效果可能不理想，有泡茶習慣也是可以喝茶，不過腎功能不好或心臟功能不好的民眾例外，因為這些患者喝太水，會容易水腫。

穿衣方面，黃建龍建議，從室內到戶外，溫差變化大、血管突然急速收縮，如果剛好有斑塊就容易剝落引發血栓，要做好適度保暖，尤其是脖子，可以穿高領服裝或圍圍巾；如果是到高海拔、寒冷區域，如到山區賞雪，除高領與頭部保暖外，盡可能避免太早離開房間，因為戶外跟室內外溫差更明顯，年長者可能容易突發心血管腦血管疾病。

黃建龍提醒，多數年輕人雖然沒有慢性病，但如果有在抽菸的話，到了這種高海拔的地方，抽菸又少喝水就容易血栓，萬一發生意外，不易送下山、容易延誤治療；侯重光則提醒，寒流來襲，還是盡量避免到空曠的戶外，特別是年紀大、高血壓 、糖尿病、心血管疾病等高危險個案，且天氣濕冷天氣，路面也危險。