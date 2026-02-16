習俗篇／大年初一宜求財 拜年第一個找「她」 黃金時段也曝光

初一晨5時至下午1時是走春拜廟的最佳時機。示意圖。（本報資料照片）

17日是大年初一，民俗專家廖大乙說，大年初一宜求財，而迎馬年應多注意跟「馬」字相關之事，初一最好第一個就是跟媽媽拜年，今晨5時至下午1時是走春拜廟的最佳時機，肖蛇、豬、虎、猴者戴紅帽或髮飾「三星 拱照」可望一掃蛇年陰霾。

廖大乙說，大年初一宜走春拜廟求財，而今天清晨5時至下午1時，是出門走春拜廟的最佳時間，大利方往東，建議穿搭紅色系衣物，穿紅衣或戴紅帽等彰顯喜氣，有助於在丙午馬年招財得利，尤其是龍、狗、牛、羊4生肖運勢 尤佳。

而在乙巳年犯太歲的蛇、豬、虎、猴等4生肖，去年運勢低迷卡頓，但如今揮別蛇年，丙午馬年則是「雙火年」，可把握初一透過「頭上一點紅」戴紅色髮飾或帽子，在2個火上再加五行屬火的紅色，「三星拱照」開創新運，暢旺一整年。

但他表示，「頭上一點紅」開運不適用於馬、鼠、兔、牛和雞5生肖，因為丙午年犯太歲易有口舌是非，甚至車關或血光之災，因此別再火上加火，建議行事要低調謹慎，多行布施，有捐血習慣的人，最好大年初五之後，可以先去捐血化解。

此外，大年初一到廟裡拜神時，民眾也能隨身攜帶裝有錢的紅包，向神明恭賀新喜後，再把紅包掛在神明身上行布施，之後可向神明祈願幫助自己在丙午馬年開運大旺大順，人神雙方互助，自助也才會神助，為新的一年增添好運氣。

廖大乙也說，迎接馬年，應多注意跟「馬」字有關的事，像「媽」、「罵」、「馬路」等字，大年初一最好第一個就是跟媽媽拜年，若已不在人世也能向天上的媽媽問好拜年；另，初一到初五切忌開口罵人，在馬路上行車或步行務必小心謹慎。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。