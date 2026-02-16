我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不到1%機率 63歲男「突失去閱讀能力」竟是中風 誤認太累險延誤就醫

華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案

習俗篇／不用除夕晚搶頭香 命理師揭大年初一「3吉時」 抓對時間旺整年

記者賴香珊／南投即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為2025年雲林縣西螺福興宮搶頭香。（聯合報系資料照片）
圖為2025年雲林縣西螺福興宮搶頭香。（聯合報系資料照片）

除夕結束後，迎來大年初一，命理師柯柏成說，除夕晚11時就是年初一的子時，而在初一有3個重要的開運時段，抓對時間才能提升運勢旺整年；此外，不用大半夜去廟裡搶頭香，新年的第一支香就是自己的頭香，上香最理想是在中午以前。

柯柏成指出，大年初一雖然是陽曆2月17日，但除夕夜也就是晚11時就是年初一的子時，而在大年初一把握3個時段，抓對時間聰明迎接「三元之氣」，依據各時段有些開運撇步，有助於提升自身運勢，進而好運一整年。

第1個時段就是，子時（除夕晚11時至初一凌晨1時），可在家中玄關處開盞燈照亮玄關處，象徵「旺氣迎春」；第2個時段為卯時（初一晨5至7時），面向東方深呼吸九次，吸納陽氣；最後為午時（上午11時至下午1時），可用紅紙寫下新年願望放在紅包袋裡，壓在灶台下方或抽屜裡。

此外，不少人會在大年初一搶頭香，實際上，不需要趕著凌晨半夜去廟裏面插頭香，新年的上的第一支香就是自己的頭香，因此在寺廟和神明上香最理想是在中午以前，盡量不要拖到傍晚才去上香即可。

柯柏成也提醒，大年初一已進入新的一年，上午清掃時要從大門向內掃，垃圾暫存至初三後再扔，象徵「聚財氣」；而家中正南方為今年的太歲煞位（午位）應保持整潔明亮，避免在南方堆放雜物或金屬物品，因為火剋金易耗氣。

此外，大年初一進入新春，上午忌催人起床，忌諱說「破」、「壞」、「死」等不吉祥的字詞，也忌諱爭吵，保持笑聲可增旺陽火之氣。穿搭上，因火旺之年由天運來助，火生土以黃色系或配戴黃金飾品尤佳，反之水克火，避免過多黑、藍色系。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

世報陪您半世紀

上一則

年菜篇／過年圍爐吃好吃滿 營養師曝「這樣選」健康無負擔

延伸閱讀

紐約連日降雪…除夕夜有望見積雪 700輛撒鹽車待命

紐約連日降雪…除夕夜有望見積雪 700輛撒鹽車待命
習俗篇／除夕圍爐禁忌「5大必丟」防破財

習俗篇／除夕圍爐禁忌「5大必丟」防破財
習俗篇／用過紅包袋別亂丟 小心丟福氣

習俗篇／用過紅包袋別亂丟 小心丟福氣
團圓篇／除夕別踩雷 命理師示警5大地雷 一招改運祛病氣

團圓篇／除夕別踩雷 命理師示警5大地雷 一招改運祛病氣
年菜篇／迎馬年 除夕圍爐有禁忌 備菜「4上3下」旺整年

年菜篇／迎馬年 除夕圍爐有禁忌 備菜「4上3下」旺整年
春節買彩券 命理師：今年3生肖配這面相有「大錢命」

春節買彩券 命理師：今年3生肖配這面相有「大錢命」

熱門新聞

除夕夜圍爐示意圖。(本報資料照片)

年菜篇／迎馬年 除夕圍爐有禁忌 備菜「4上3下」旺整年

2026-02-15 05:04
隨時代演進，現在年輕人不喜歡無謂的「拷問」，長輩們也要與時俱進，多說恭喜發財，少探聽他人隱私。示意圖。（AI生成）

團圓篇／除夕別踩雷 命理師示警5大地雷 一招改運祛病氣

2026-02-15 18:16
牡丹花。(新華社)

布置篇／12種年花招財又吉利 這4種植栽最好別放家裡

2026-02-16 01:00
足底筋膜伸展，民眾可在安全環境下採跪坐姿勢進行，降低行走時的足底筋膜拉扯壓力。（光田醫院提供）

健康篇／過年逛街走到足底痛 物理治療師教足底痛自救3招

2026-02-10 05:07
除夕圍爐象徵全家團圓，命理師提醒仍有三大地雷話題要避免。(本報資料照片)

團圓篇／除夕別再「關心過頭」 命理師點名3大地雷話題最傷新年氣場

2026-02-12 04:34
振興醫院營養治療科營養師陳韻婷說，過年零食如瓜子、洋芋片、果乾、蜜餞、糕點等，一不小心就會吃過量，建議掌握「小包裝、少量、分食」三大原則。（本報資料照片）

健康篇／年菜怎麼吃不爆表 營養師教導過年飲食全攻略

2026-02-09 04:18

超人氣

更多 >
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子
王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀
華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案

華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案