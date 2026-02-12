團圓篇／除夕別再「關心過頭」 命理師點名3大地雷話題最傷新年氣場

我的頻道

記者江良誠／南投即時報導
除夕圍爐象徵全家團圓，命理師提醒仍有三大地雷話題要避免。(本報資料照片)
除夕圍爐象徵全家團圓，命理師提醒仍有三大地雷話題要避免。(本報資料照片)

除夕夜象徵辭舊迎新，被視為一年氣運轉換的關鍵時刻。命理師柯柏成提醒，年節團聚最重要的是和氣與祝福，除夕當天尤其要避免爭吵、談錢與政治話題，否則容易為新一年埋下人際與情緒隱憂。

柯柏成指出，除夕在命理上被視為「年度換氣」的重要節點，家中氣場是否和諧，往往影響來年整體運勢。其中最需要留意的第一個禁忌，就是除夕吵架。他說，除夕當天火氣旺盛，一旦起衝突，容易記仇拖延一整年，建議多說恭喜話，少給意見，更不要在年夜飯桌上催婚、介紹對象，或詢問孩子成績與學業，這些看似關心的話題，實際上容易讓親友承受巨大壓力。

第二個忌諱是談錢與債務。柯柏成表示，除夕夜若頻繁討論薪水、年終、欠款或投資得失，象徵全年財務壓力纏身，對說話的人與被問的人都沒有好處。他呼籲，親友間應避免比較收入與財力，讓新的一年從輕鬆心情開始。

第三個需要避免的，則是政治性話題。柯柏成認為，近年社會立場分歧明顯，除夕談政治特別容易引發衝突與怨懟，破壞團聚氛圍，也讓原本象徵和合的節日變得緊繃，不利新年人際關係。

除了禁忌，柯柏成也分享除夕常見的傳統習俗。他提到，年夜飯後可用新鮮橘子皮以打火機或瓦斯爐輕烤，橘皮冒出的天然香氣象徵「換氣」，可在家中各角落繞行，寓意將累積一整年的停滯氣息轉換為大吉大利的新氣。若家中有慢性病患者，也可在床邊多繞幾圈，寄託祈福與轉運的心意。

他也建議，若親友聚會一時無話可談，不妨以念佛或靜心取代閒聊，讓氣氛沉澱，避免無意間踩到他人底線。

柯柏成最後指出，其實現今所認知的除夕，歷史僅約百餘年，並非自古固定存在，形式曾隨時代更迭調整；但無論日期與習俗如何變化，除夕真正不變的核心，仍是家人平安團圓與彼此祝福。

