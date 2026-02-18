馬年到／討喜黃金 吉祥金馬讓今年買氣更旺

曼哈頓華埠麗興恆生珠寶金行，準備了多款不同命名的金馬擺件。(記者劉梓祁╱攝影)

農曆新年前後，華人 社區各大金飾店迎來繁忙時刻，以迎合獨有的「新年買金」傳統，紛紛推出與當年生肖相關的特別產品，力求增加獨特性和新鮮感，以促銷量；2026年作為馬年，是12生肖中較受歡迎，且象徵奔波、活力與進取的一年，不少金飾商家看準市民在新年「討個好意頭」的消費心理，希望在傳統旺季中進一步帶動銷售熱潮。

馬年金飾 活躍吉祥

曼哈頓華埠 麗興恆生珠寶金行經理馮啟勁表示，馬年金飾銷售在年前就啟動，離春節前一個月，就有顧客提前訂購馬年主題的黃金擺件。他說，馬年在中華文化中被視為比較活躍、吉祥的生肖之一，象徵事業奔波有成、運勢向前，因此每逢馬年相關金飾往往較早受到關注，特別是用作送禮或擺放在家中、店舖以求好兆頭的黃金擺件。

馮啟勁說，馬所代表的寓意著多，包括「馬到成功」、「一馬當先」、「龍馬精神」等成語，象徵事業順利、精力充沛與勇往直前，因而深受顧客喜愛。為此，麗興恆生珠寶金行也準備了多款不同命名的金馬擺件，如「馬到成功」、「金銀滿屋」、「福如東海」、「君子愛財」和「飛黃騰達」等。

據店員介紹，金馬擺件形狀各異，有的小馬造型上刻有「財」字，寓意招財進寶；亦有以駿馬奔騰為設計的立體款式，象徵事業一日千里、步步向前。此外，店方亦推出多款結合黃金小馬與紅繩、手繩的飾品，以吸引年輕一代選購，既保留傳統寓意，又符合日常佩戴需求。

曼哈頓華埠麗興恆生珠寶金行，亦推出多款結合黃金小馬與紅繩、手繩的飾品。(記者劉梓祁╱攝影)

黃金價 格 拉抬買氣

儘管如此，經理馮啟勁坦言，金價一定程度影響了製作成本和備貨數量。數據顯示，2025年黃金價格大幅飆升，全年累計漲幅高達約六成以上，並在年底及2026年初屢創新高，2026年初現貨金價一度突破每盎司5000元以上，相較去年同期漲幅已超八成以上。

與之相同，華埠金玉珠寶表行董事岑灼槐也說，金價的明顯攀升也許會影響本年的備貨和銷售，但華人亦深知其投資價值，因此多人選擇在過年期間選擇金飾送禮。岑灼槐表示，華人在逢年過節有買金送禮的習俗，且許多新人選擇在春節結婚，因此也促進了金飾銷售，如印有駿馬的金牌等。

曼哈頓華埠金玉珠寶表行表示，每個生肖年都有金飾購買熱，但馬年意義比較有代表性。(記者劉梓祁╱攝影)

華人儲金 保值傳承

他還說，如今物價上漲，金價必然首當其衝，但華人自古以來都是「儲金族」，將黃金視為保值和傳承的重要手段，不僅是為了投資保值，更是為了象徵富貴、吉祥和家庭的繁榮。

在擺件之外，金玉珠寶表行還備有馬年主題的首飾和掛扣，且已逐漸有客人到店詢問。他說，儘管每個生肖年都有金飾購買熱，但馬年意義比較有代表性，在傳統寓意中象徵奔波有成、事業向前，加上相關吉祥成語眾多，容易引發共鳴，因此往往較早帶動市場關注度，作為新年佩戴或送禮之用。