奔馬藝術 華人藝術家具象有力 抽象有喻意

記者戴慈慧／紐約報導
水墨藝術家黃樹光展示今年的馬年作品，以奔馬為主題的水墨國畫。(記者戴慈慧／攝影)
水墨藝術家黃樹光展示今年的馬年作品，以奔馬為主題的水墨國畫。(記者戴慈慧／攝影)

馬，在華人文化中象徵奔放、行動與時代推進。進入馬年，華人藝術家以「馬」為創作主題，既回應生肖文化，也投射個人生命與時代經驗。從現代的拼貼實驗到水墨奔馬，兩位風格迥異的藝術家林世寶與黃樹光，以截然不同的藝術語言，呈現馬年創作的多重面貌。

林世寶 拆解馬字的抽象畫

旅美藝術家林世寶，長期關注都市文化、環保與人道。他今年的馬年創作，分別從「當代城市」與「文字源流」兩個方向切入。

其中一件作品，他蒐集並拆解地鐵卡，拼組出12生肖的視覺結構（可嵌入連結 https://www.worldjournal.com/wj/story/121390/9149265 ），馬的形象隱含其中。原本象徵通勤、移動與制度化生活的地鐵卡，經過重新排列，轉化為帶有文化意義的生肖形象。

另一件作品完成於1月1日，對林世寶而言，是一件帶有自我期許意味的創作。他取材自古文中「馬」的字形結構，將其拆解、重組，轉化為接近抽象的視覺畫面。畫面中的線條有力，整體方向感明確，如同一匹向前奔馳的馬。

林世寶表示，這件作品不只是對文字演變的探索，也是一種對自身狀態的投射。他希望自己能像馬一樣持續奔騰，保有體力與行動力，不停向前。畫面雖然呈現前進的動勢，但在構圖上也保留了「回望」的空間，既是向前奔跑，同時也回看走過的路。

這件作品介於文字、圖像與抽象之間，既可被視為書寫的延伸，也是一幅關於時間與方向的畫。從地鐵卡的城市拼貼，到古文字的抽象奔馬，林世寶的馬年創作，一端指向當代生活的速度，一端回望文明與個人歷程的起點。

旅美藝術家林世寶將古字「馬」的結構抽離、重組，轉化為近似抽象的視覺符號。(林世寶...
旅美藝術家林世寶將古字「馬」的結構抽離、重組，轉化為近似抽象的視覺符號。(林世寶提供)

黃樹光 墨色在濃淡間前行

相較於林世寶的概念式創作，來自廣東、今年71歲的水墨藝術家黃樹光，則以一生累積的筆墨功力，回應馬年的主題。出生於文化大革命時期的他，藝術啟蒙並非來自正規學院，而是在「破四舊」的政治氛圍下，偷偷畫連環畫、臨摹三國人物。父親為了保護孩子，讓小孩留在家中學畫寫字，這段封閉年代中的私人學習經驗，成為他日後藝術道路的起點。

文革結束後，黃樹光因為出色的繪畫能力，被電影製片廠相中，踏入電影美術領域，一做便是40多年。他專職場景與背景畫設計，在高達10公尺的巨幅帆布上作畫，使用自製的長桿畫筆，精準拉出建築線條，為鏡頭營造可信的歷史空間。他曾參與中越合拍片「香港脫險」，在攝影棚內重建1930年代的香港監獄，該片最終在越南獲得多項大獎，也讓他的專業成為跨國電影合作的重要一環。

退休後，黃樹光回到最初的熱愛——畫畫。今年的馬年作品，以奔馬為主題，筆勢沉穩而內斂，馬匹像在墨色在濃淡之間前行。他說藝術需要「文化底蘊」，就像一道菜，關鍵不只在表面做工，看不見的調味與火侯才是菜餚吸引人的核心。

從林世寶以地鐵卡與古文字重新解構「馬」的文化意義，到黃樹光以水墨回應一生的藝術歷程，兩位藝術家的創作，呈現了馬年題材在當代華人藝術中的多樣樣貌。

除夕夜圍爐示意圖。(本報資料照片)

年菜篇／迎馬年 除夕圍爐有禁忌 備菜「4上3下」旺整年

2026-02-15 05:04
高齡長輩咀嚼功能退化，造成進食量少、飲食不均衡等現象，嚴重者還可能有肌少、衰弱症，軟軟年菜讓長輩「吃得下」，營養跟著來。(本報資料照片)

年菜篇／7道軟軟菜上桌 軟嫩易入口

2026-02-16 13:56
牡丹花。(新華社)

布置篇／12種年花招財又吉利 這4種植栽最好別放家裡

2026-02-16 01:00
隨時代演進，現在年輕人不喜歡無謂的「拷問」，長輩們也要與時俱進，多說恭喜發財，少探聽他人隱私。示意圖。（AI生成）

團圓篇／除夕別踩雷 命理師示警5大地雷 一招改運祛病氣

2026-02-15 18:16
除夕夜圍爐示意圖。(本報資料照片)

習俗篇／除夕圍爐禁忌「5大必丟」防破財

2026-02-17 09:47
除夕家戶吃團圓飯，但除夕夜後，不少家戶的餐桌飯菜幾乎都是「同一款」，重複加熱一路吃到初六開工。示意圖。（AI生成）

年菜篇／年夜飯後餐桌進入「剩菜循環菜單」 營養師教一招改造 還能保住營養

2026-02-17 04:44

