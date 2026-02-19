我的頻道

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

年菜篇／年夜飯不失手 6祕訣讓你端上桌的肉軟嫩不乾柴

烹調肉類的小祕訣，讓年菜不失敗；示意圖。（圖／AI生成）
年菜大口吃肉，總令人感到幸福與滿足。但要注意，肉類最怕的就是煮老煮硬了，以下幾個烹調肉類的小祕訣趕快現學現賣，保證讓你端上桌的肉軟嫩多汁不乾柴。

烹調肉類時最常發生的問題就是變硬，牛肉尤是，所以大家都知道牛肉六、七分熟最軟嫩。但如果是豬肉，就有寄生蟲與細菌感染問題，故建議豬肉一定要煮熟才能吃。台灣食藥署建議豬肉的中心溫度要超過攝氏70度，就因為這樣，如果烹調火候沒控制好，肉就容易變太柴就不好吃了。

如果在烹調前事先準備一下，可以使肉質變嫩，以下有六個小祕訣。

1、捶打肉

雞腿肉或是豬肉都可先用刀子或槌子敲打一下，把肉筋敲斷，也能讓肉質變鬆變軟嫩。

2、撒點鹽

撒鹽可以強化蛋白質保水度，加熱也不流失肉汁，讓肉質變軟嫩。

3、塗蜂蜜

肉之所以變硬，是因為肉中的蛋白質受熱而改變。蜂蜜含有蛋白質消化酶，具有嫩化肉質的效果。在肉的表面塗上一層薄薄的蜂蜜，並靜置一會。

但塗了蜂蜜的肉較容易燒焦，烹飪時要特別注意火候。更要提醒，蜂蜜不可給一歲以下嬰兒食用。

4、先醃過

也有人建議，肉片先用一些較為酸性的汁液先醃過，例如檸檬汁、醋、紅酒等，可以分解肉的蛋白質與纖維，讓肉變得軟嫩，但最好不要醃超過兩小時，否則肉可能會變太爛。

5、加點水

在醃肉時，還可加一些水進去一起攪拌的方式讓肉吸收，也能讓肉變得更柔軟。

6、畫幾刀

烹調前在肉上面畫幾刀，不但可縮短烹調時間，也讓肉較快熟也較容易入味。

最後也要提醒，年節除了大魚大肉盡情吃，還是要注意均衡飲食，別忘了也要多吃蔬果均衡一下。

蜂蜜

除夕夜圍爐示意圖。(本報資料照片)

年菜篇／迎馬年 除夕圍爐有禁忌 備菜「4上3下」旺整年

2026-02-15 05:04
年菜篇／7道軟軟菜上桌 軟嫩易入口
2026-02-16 13:56

年菜篇／7道軟軟菜上桌 軟嫩易入口

2026-02-16 13:56
牡丹花。(新華社)

布置篇／12種年花招財又吉利 這4種植栽最好別放家裡

2026-02-16 01:00
團圓篇／除夕別踩雷 命理師示警5大地雷 一招改運祛病氣
2026-02-15 18:16

團圓篇／除夕別踩雷 命理師示警5大地雷 一招改運祛病氣

2026-02-15 18:16
除夕夜圍爐示意圖。(本報資料照片)

習俗篇／除夕圍爐禁忌「5大必丟」防破財

2026-02-17 09:47
年菜篇／年夜飯後餐桌進入「剩菜循環菜單」 營養師教一招改造 還能保住營養
2026-02-17 04:44

年菜篇／年夜飯後餐桌進入「剩菜循環菜單」 營養師教一招改造 還能保住營養

2026-02-17 04:44

