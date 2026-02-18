我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州城堡峰雪崩10人失蹤 6人等待救援

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

習俗篇／初三赤狗日 觸犯禁忌恐衰一整年

聯合新聞網
初三俗稱「赤狗日」，不宜外出，正好在家睡到自然醒；示意圖。（圖／AI生成）
初三俗稱「赤狗日」，不宜外出，正好在家睡到自然醒；示意圖。（圖／AI生成）

過年是家家戶戶大團圓的日子，大年初三稱為「小年朝」又稱「赤狗日」，是春節當中的「大凶之日」，按照傳統，這天外出拜年容易招惹是非，建議在家補眠休息，不要到處亂走，好好迎接初四財神到。

傳說赤狗為憤怒之神，大年初三剛好為赤狗出行的日子，因此初三又稱為「赤狗日」，是農曆春節中最凶之日，容易有凶事發生，以下替大家整理了五大禁忌，若不慎觸碰禁忌當心窮整年。

1.忌外出拜年

初三為大凶赤狗日，根據傳統習俗，赤狗為憤怒之神出來的日子，容易與他人發生口角，因此盡量避免外出拜年，在家中祭祀神明、休息為妙，因此年初三又有「小年朝」的別稱。

2.不宜點燈

傳說初三晚上是「老鼠娶親」的好日子，因此不要開燈打擾老鼠娶親。

可以在家中廚房放一些米、鹽巴、甜點，象徵給老鼠吃，老鼠若飽足後，就整年不會來加害於人，因此也代表和老鼠和平共享一年的豐收，有「鼠錢鼠到滿」的意義。

3.忌宴客

起源也來自於赤狗日，因「赤」有「赤貧」之意，若是在初三這天宴客，恐導致接下來一年脫離不了貧窮。

4.不宜恩愛

經過除夕、初一、初二繁忙後，初三一般來說是最累的時刻，行房恐怕會導致女生氣血不足；有另一說則是會妨礙老鼠娶親，因此建議避開此日恩愛，建議另擇他日，以免憤怒之神導致夫妻失和。

5.不吃米飯

因為老鼠吃米粒五穀，相傳大年初三是穀子生日，為祈求接下來一整年穀物豐收，當天禁止吃米飯，也避免與老鼠搶食。

世報陪您半世紀

春節

上一則

健康篇／不讓體重失控 避開1習慣、5年菜

延伸閱讀

故事讀後感

故事讀後感
小木屋

小木屋
十二生肖

十二生肖
2026年運勢大洗牌 3生肖被點名「一夜暴富」財神特別眷顧

2026年運勢大洗牌 3生肖被點名「一夜暴富」財神特別眷顧
年節展／熊貓中文 兒童唱年歌、用成語拜年

年節展／熊貓中文 兒童唱年歌、用成語拜年
房車鬥鼠記

房車鬥鼠記

熱門新聞

除夕夜圍爐示意圖。(本報資料照片)

年菜篇／迎馬年 除夕圍爐有禁忌 備菜「4上3下」旺整年

2026-02-15 05:04
高齡長輩咀嚼功能退化，造成進食量少、飲食不均衡等現象，嚴重者還可能有肌少、衰弱症，軟軟年菜讓長輩「吃得下」，營養跟著來。(本報資料照片)

年菜篇／7道軟軟菜上桌 軟嫩易入口

2026-02-16 13:56
牡丹花。(新華社)

布置篇／12種年花招財又吉利 這4種植栽最好別放家裡

2026-02-16 01:00
隨時代演進，現在年輕人不喜歡無謂的「拷問」，長輩們也要與時俱進，多說恭喜發財，少探聽他人隱私。示意圖。（AI生成）

團圓篇／除夕別踩雷 命理師示警5大地雷 一招改運祛病氣

2026-02-15 18:16
除夕夜圍爐示意圖。(本報資料照片)

習俗篇／除夕圍爐禁忌「5大必丟」防破財

2026-02-17 09:47
圖為2025年雲林縣西螺福興宮搶頭香。（聯合報系資料照片）

習俗篇／不用除夕晚搶頭香 命理師揭大年初一「3吉時」 抓對時間旺整年

2026-02-16 05:16

超人氣

更多 >
華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉