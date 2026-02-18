習俗篇／初三赤狗日 觸犯禁忌恐衰一整年

初三俗稱「赤狗日」，不宜外出，正好在家睡到自然醒；示意圖。（圖／AI生成）

過年是家家戶戶大團圓的日子，大年初三稱為「小年朝」又稱「赤狗日」，是春節 當中的「大凶之日」，按照傳統，這天外出拜年容易招惹是非，建議在家補眠休息，不要到處亂走，好好迎接初四財神到。

傳說赤狗為憤怒之神，大年初三剛好為赤狗出行的日子，因此初三又稱為「赤狗日」，是農曆春節中最凶之日，容易有凶事發生，以下替大家整理了五大禁忌，若不慎觸碰禁忌當心窮整年。

1.忌外出拜年

初三為大凶赤狗日，根據傳統習俗，赤狗為憤怒之神出來的日子，容易與他人發生口角，因此盡量避免外出拜年，在家中祭祀神明、休息為妙，因此年初三又有「小年朝」的別稱。

2.不宜點燈

傳說初三晚上是「老鼠娶親」的好日子，因此不要開燈打擾老鼠娶親。

可以在家中廚房放一些米、鹽巴、甜點，象徵給老鼠吃，老鼠若飽足後，就整年不會來加害於人，因此也代表和老鼠和平共享一年的豐收，有「鼠錢鼠到滿」的意義。

3.忌宴客

起源也來自於赤狗日，因「赤」有「赤貧」之意，若是在初三這天宴客，恐導致接下來一年脫離不了貧窮。

4.不宜恩愛

經過除夕、初一、初二繁忙後，初三一般來說是最累的時刻，行房恐怕會導致女生氣血不足；有另一說則是會妨礙老鼠娶親，因此建議避開此日恩愛，建議另擇他日，以免憤怒之神導致夫妻失和。

5.不吃米飯

因為老鼠吃米粒五穀，相傳大年初三是穀子生日，為祈求接下來一整年穀物豐收，當天禁止吃米飯，也避免與老鼠搶食。