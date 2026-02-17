健康篇／掌握瘦身6關鍵 春節不怕胖

春節大吃大喝，體重拉警報；示意圖。（圖／AI生成）

春節大吃大喝，小心肥胖找上門，以台灣為例，近四成民眾過完農曆年後變胖，平均增1.7公斤。營養師提醒，冬天活動力降、食欲上升、體態察覺低，容易導致易胖，但其實善用晝短夜長與寒冷天氣，反而可讓減重效果加倍。

活動力下降 堆積脂肪

台灣開業的營養師徐子雅表示，冬天容易變胖的原因主要有三點：第一為活動量下降，因天氣寒冷，會想活動的欲望下降，導致身體日常生活能量消耗降低，更容易產生熱量過剩，進而形成脂肪堆積。

第二為進食欲望提升，因為外界低溫會使人體提高代謝率增加能量消耗，以維持正常體溫，而代謝率提升也會使人更容易感到飢餓增加食欲。

第三則是體態覺察降低，因冬天穿著較為寬鬆且以長袖為主，導致忽略掉過度進食對體態所帶來影響。

但徐子雅也指出，寒冷環境能有效提高能量消耗，促進脂肪燃燒，因此在冬季掌握六大關鍵因子，不僅能有效減少脂肪積聚，還能促進新陳代謝，加速瘦身，是減重效果加倍的黃金時期。

第一，晝短夜長，褪黑激素分泌提高，幫助降血脂及血糖。徐子雅說明，褪黑激素分泌會影響膽固醇代謝及促進葡萄糖利用率，正常的晝夜節律習慣，有助分泌較高褪黑激素，並維持好的餐後能量消耗及睡眠代謝率。

第二，光照變化影響代謝，控制肥胖和糖尿病風險。當室內光照更接近大自然晝夜光照，能減少過度光照導致代謝影響。

第三，寒冷環境刺激棕色脂肪，提升代謝效應。短期暴露寒冷環境下，會活化棕色脂肪，將葡萄糖與脂肪轉化為熱能，增加其代謝率；待的時間愈長，脂肪組織會被重塑，更同步活化棕色脂肪及白色脂肪的產熱潛力。

第四，寒冷刺激棕色脂肪，減少肥胖引起的發炎反應。攝氏5度的寒冷，能刺激棕色脂肪產生抗發炎介質，改善肥胖引起的發炎反應、並有益胰島素抗性。

第五，持續於攝氏15度環境中活動，改善胰島素敏感度。連續十天在攝氏14到15度環境活動、每天6小時，能顯著改善第二型糖尿病胰島素敏感度，在適應寒冷環境後，骨骼肌中的葡萄糖運送能力增強，而輕度肌肉活動（發抖）也能活化代謝。

第六，寒冷環境促進能量消耗。哺乳動物在寒冷時為了恆溫，會自動燃燒更多能量、使食欲增加。

熱茶辛香料 促進代謝

徐子雅指出，冬天攝取綠茶、南非國寶茶等熱茶，可以進一步幫助身體脂肪燃燒代謝；在菜餚中添加蔥、生薑、大蒜、辣椒等辛香料，除了讓身體暖和，也能幫助身體燃脂及代謝提升。