年菜篇／舒食料理 吃進年味和健康
春節到，要吃得美味也要吃得健康。台北醫學大學名譽教授韓柏檉分享6道「無框架舒食料理」，以較少的調味料，吃進更多原型、天然食物，讓全家在歡樂的年節氣氛中品味輕鬆自在的美味。
前菜&湯：莓果綜合沙拉
食材：多種類生菜、紅黃椒適量、白洋蔥一顆、藍莓適量、綜合冷凍莓果適量、鳳梨、奇異果、小番茄、檸檬、百香果適量、綜合堅果、各式油品適量、巴薩米克醋適量。
步驟：
1.將各式生菜、蔬果洗淨並切成適當大小。
2.將生菜、各式蔬果、莓果、堅果放入盆中攪拌。
3.淋上檸檬汁、百香果汁。
4.淋上百搭醬、醋（也可用益生菌生成液代替）。
5.攪拌後即可盛盤。
主菜：無糖微辣高粱豬腳
食材：豬腳一份、蔥末適量、薑末適量、蒜末適量、披薩辣油少許、陳皮少許、肉桂粉少許、紫蘇梅汁少許、高粱酒一小杯、醬油適量、水適量。
步驟：
1.熱鍋，把蔥末、薑末、蒜末和披薩辣油拌炒一番。
2.豬腳和涼水一起下鍋，煮到沸騰之後再取出用涼水沖洗乾淨。
3.豬腳入鍋，繼續拌炒，加水和醬油，先大火再轉中小火。
4.加陳皮、肉桂粉、紫蘇梅汁，繼續用小火燉煮。
5.快要起鍋前加入高粱酒。
6.熄火，再燜30分鐘，即可完成。
美味祕訣：除了紫蘇梅汁，也可使用糯米醋調味試試。
主菜：香蔥辣豆腐
食材：凍豆腐條兩塊、蔥兩條、海鹽一小匙、辣椒一根、橄欖油一小匙、醬油一小匙。
步驟：
1.把豆腐放入冷凍庫一天，自製凍豆腐
2.蔥洗淨切丁和海鹽混勻；辣椒洗淨切丁，加入橄欖油、醬油拌勻
3.等步驟一的豆腐退冰，先用電鍋蒸熟（外鍋一杯水），再將步驟二的兩種佐料淋在豆腐上即可上桌。
美味祕訣：特點是使用凍豆腐，板豆腐也可以。
主食：紅豆或黃豆牛蒡飯
食材：糙米一杯、黃豆或紅豆適量、牛蒡一根、香菜末、椰子油、醬油。
步驟：
1.將糙米、黃豆或紅豆，分別各加一杯半的水，浸泡一個晚上。
2.牛蒡洗淨，切成片狀。
3.把牛蒡片、糙米、黃豆或紅豆，用電鍋蒸熟 （外鍋加一杯水），即可食用。
4.熟飯攪拌後也可以加入些許醬油、香菜末、椰子油或堅果，再攪拌風味更佳。
美味祕訣：可以把黃豆換成紅豆或綠豆，別有一番風味。
甜點：玫瑰杏仁茶
食材：中藥行購買的南杏與北杏，比例4比1、白米半杯、冰糖、黑糖或沙糖（適量備用）。
步驟：
1.將南北杏與白米洗乾淨，加水放入調理機打成漿，濃稠度自行斟酌。
2.將漿水倒入鍋裡。
3.小火慢慢烹煮到沸騰。
4.加上糖調和適量的甜度之後，即可大功告成。
5.可撒上玫瑰花瓣裝飾。
湯品：拿鐵濃湯
食材：熱牛奶、熱黑咖啡共1000cc、酪梨、熟南瓜、養生粉、辛香料、辣粉、肉桂粉。
步驟：
1.加酪梨、熟南瓜、5包養生粉，調理機打成漿。
2.淋上辛香料、辣粉、肉桂粉
特別吃法：法國風味──加黑松露油。義大利風味──加pizza油。