年菜篇／舒食料理 吃進年味和健康

莓果綜合沙拉。（圖／韓柏檉提供）

春節到，要吃得美味也要吃得健康。台北醫學大學名譽教授韓柏檉分享6道「無框架舒食料理」，以較少的調味料，吃進更多原型、天然食物，讓全家在歡樂的年節氣氛中品味輕鬆自在的美味。

前菜&湯：莓果 綜合沙拉

食材：多種類生菜、紅黃椒適量、白洋蔥一顆、藍莓適量、綜合冷凍莓果適量、鳳梨、奇異果、小番茄、檸檬、百香果適量、綜合堅果、各式油品適量、巴薩米克醋適量。

步驟：

1.將各式生菜、蔬果洗淨並切成適當大小。

2.將生菜、各式蔬果、莓果、堅果放入盆中攪拌。

3.淋上檸檬汁、百香果汁。

4.淋上百搭醬、醋（也可用益生菌生成液代替）。

5.攪拌後即可盛盤。

主菜：無糖微辣高粱豬腳

食材：豬腳一份、蔥末適量、薑末適量、蒜末適量、披薩辣油少許、陳皮少許、肉桂粉少許、紫蘇梅汁少許、高粱酒一小杯、醬油適量、水適量。

步驟：

1.熱鍋，把蔥末、薑末、蒜末和披薩辣油拌炒一番。

2.豬腳和涼水一起下鍋，煮到沸騰之後再取出用涼水沖洗乾淨。

3.豬腳入鍋，繼續拌炒，加水和醬油，先大火再轉中小火。

4.加陳皮、肉桂粉、紫蘇梅汁，繼續用小火燉煮。

5.快要起鍋前加入高粱酒。

6.熄火，再燜30分鐘，即可完成。

美味祕訣：除了紫蘇梅汁，也可使用糯米醋調味試試。 無糖微辣高粱豬腳。（圖／韓柏檉提供）

食材：凍豆腐條兩塊、蔥兩條、海鹽一小匙、辣椒一根、橄欖油一小匙、醬油一小匙。

步驟：

1.把豆腐放入冷凍庫一天，自製凍豆腐

2.蔥洗淨切丁和海鹽混勻；辣椒洗淨切丁，加入橄欖油、醬油拌勻

3.等步驟一的豆腐退冰，先用電鍋蒸熟（外鍋一杯水），再將步驟二的兩種佐料淋在豆腐上即可上桌。

美味祕訣：特點是使用凍豆腐，板豆腐也可以。 香蔥辣豆腐。（圖／韓柏檉提供）

主食：紅豆或黃豆牛蒡飯

食材：糙米一杯、黃豆或紅豆適量、牛蒡一根、香菜末、椰子油、醬油。

步驟：

1.將糙米、黃豆或紅豆，分別各加一杯半的水，浸泡一個晚上。

2.牛蒡洗淨，切成片狀。

3.把牛蒡片、糙米、黃豆或紅豆，用電鍋蒸熟 （外鍋加一杯水），即可食用。

4.熟飯攪拌後也可以加入些許醬油、香菜末、椰子油或堅果，再攪拌風味更佳。

美味祕訣：可以把黃豆換成紅豆或綠豆，別有一番風味。 紅豆或黃豆牛蒡飯。（圖／韓柏檉提供）

甜點：玫瑰杏仁茶

食材：中藥行購買的南杏與北杏，比例4比1、白米半杯、冰糖、黑糖或沙糖（適量備用）。

步驟：

1.將南北杏與白米洗乾淨，加水放入調理機打成漿，濃稠度自行斟酌。

2.將漿水倒入鍋裡。

3.小火慢慢烹煮到沸騰。

4.加上糖調和適量的甜度之後，即可大功告成。

5.可撒上玫瑰花瓣裝飾。 玫瑰杏仁茶。（圖／韓柏檉提供）

湯品：拿鐵濃湯

食材：熱牛奶、熱黑咖啡共1000cc、酪梨、熟南瓜 、養生粉、辛香料、辣粉、肉桂粉。

步驟：

1.加酪梨、熟南瓜、5包養生粉，調理機打成漿。

2.淋上辛香料、辣粉、肉桂粉