我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

年菜篇／舒食料理 吃進年味和健康

記者林則澄
莓果綜合沙拉。（圖／韓柏檉提供）
莓果綜合沙拉。（圖／韓柏檉提供）

春節到，要吃得美味也要吃得健康。台北醫學大學名譽教授韓柏檉分享6道「無框架舒食料理」，以較少的調味料，吃進更多原型、天然食物，讓全家在歡樂的年節氣氛中品味輕鬆自在的美味。

前菜&湯：莓果綜合沙拉

食材：多種類生菜、紅黃椒適量、白洋蔥一顆、藍莓適量、綜合冷凍莓果適量、鳳梨、奇異果、小番茄、檸檬、百香果適量、綜合堅果、各式油品適量、巴薩米克醋適量。

步驟：

1.將各式生菜、蔬果洗淨並切成適當大小。

2.將生菜、各式蔬果、莓果、堅果放入盆中攪拌。

3.淋上檸檬汁、百香果汁。

4.淋上百搭醬、醋（也可用益生菌生成液代替）。

5.攪拌後即可盛盤。

主菜：無糖微辣高粱豬腳

食材：豬腳一份、蔥末適量、薑末適量、蒜末適量、披薩辣油少許、陳皮少許、肉桂粉少許、紫蘇梅汁少許、高粱酒一小杯、醬油適量、水適量。

步驟：

1.熱鍋，把蔥末、薑末、蒜末和披薩辣油拌炒一番。

2.豬腳和涼水一起下鍋，煮到沸騰之後再取出用涼水沖洗乾淨。

3.豬腳入鍋，繼續拌炒，加水和醬油，先大火再轉中小火。

4.加陳皮、肉桂粉、紫蘇梅汁，繼續用小火燉煮。

5.快要起鍋前加入高粱酒。

6.熄火，再燜30分鐘，即可完成。

美味祕訣：除了紫蘇梅汁，也可使用糯米醋調味試試。

無糖微辣高粱豬腳。（圖／韓柏檉提供）
無糖微辣高粱豬腳。（圖／韓柏檉提供）

主菜：香蔥辣豆腐

食材：凍豆腐條兩塊、蔥兩條、海鹽一小匙、辣椒一根、橄欖油一小匙、醬油一小匙。

步驟：

1.把豆腐放入冷凍庫一天，自製凍豆腐

2.蔥洗淨切丁和海鹽混勻；辣椒洗淨切丁，加入橄欖油、醬油拌勻

3.等步驟一的豆腐退冰，先用電鍋蒸熟（外鍋一杯水），再將步驟二的兩種佐料淋在豆腐上即可上桌。

美味祕訣：特點是使用凍豆腐，板豆腐也可以。

香蔥辣豆腐。（圖／韓柏檉提供）
香蔥辣豆腐。（圖／韓柏檉提供）

主食：紅豆或黃豆牛蒡飯

食材：糙米一杯、黃豆或紅豆適量、牛蒡一根、香菜末、椰子油、醬油。

步驟：

1.將糙米、黃豆或紅豆，分別各加一杯半的水，浸泡一個晚上。

2.牛蒡洗淨，切成片狀。

3.把牛蒡片、糙米、黃豆或紅豆，用電鍋蒸熟 （外鍋加一杯水），即可食用。

4.熟飯攪拌後也可以加入些許醬油、香菜末、椰子油或堅果，再攪拌風味更佳。

美味祕訣：可以把黃豆換成紅豆或綠豆，別有一番風味。

紅豆或黃豆牛蒡飯。（圖／韓柏檉提供）
紅豆或黃豆牛蒡飯。（圖／韓柏檉提供）

甜點：玫瑰杏仁茶

食材：中藥行購買的南杏與北杏，比例4比1、白米半杯、冰糖、黑糖或沙糖（適量備用）。

步驟：

1.將南北杏與白米洗乾淨，加水放入調理機打成漿，濃稠度自行斟酌。

2.將漿水倒入鍋裡。

3.小火慢慢烹煮到沸騰。

4.加上糖調和適量的甜度之後，即可大功告成。

5.可撒上玫瑰花瓣裝飾。

玫瑰杏仁茶。（圖／韓柏檉提供）
玫瑰杏仁茶。（圖／韓柏檉提供）

湯品：拿鐵濃湯

食材：熱牛奶、熱黑咖啡共1000cc、酪梨、熟南瓜、養生粉、辛香料、辣粉、肉桂粉。

步驟：

1.加酪梨、熟南瓜、5包養生粉，調理機打成漿。

2.淋上辛香料、辣粉、肉桂粉

特別吃法：法國風味──加黑松露油。義大利風味──加pizza油。

拿鐵濃湯。（圖／韓柏檉提供）
拿鐵濃湯。（圖／韓柏檉提供）

世報陪您半世紀

豆腐 莓果 南瓜

上一則

年菜篇／微波爐熱年菜 這幾種食品勿反覆多次加熱

下一則

習俗篇／初五倒垃圾送窮神 防讒言纏身

延伸閱讀

台灣辦「餃子王」爭霸戰 這口味驚喜奪冠

台灣辦「餃子王」爭霸戰 這口味驚喜奪冠
對齊鄰近國家 美國促台灣全面開放農產品、汽車市場

對齊鄰近國家 美國促台灣全面開放農產品、汽車市場
路透：中儲糧本周再買10船美國黃豆

路透：中儲糧本周再買10船美國黃豆
阿根廷小麥首度出口中國 新華社：拉近兩國關係

阿根廷小麥首度出口中國 新華社：拉近兩國關係
黃豆浸泡煮熟再吃 避免脹氣過敏

黃豆浸泡煮熟再吃 避免脹氣過敏
葛里爾證實中國持續履約買黃豆 貝森特說他賣了黃豆農場避利益衝突

葛里爾證實中國持續履約買黃豆 貝森特說他賣了黃豆農場避利益衝突

熱門新聞

除夕夜圍爐示意圖。(本報資料照片)

年菜篇／迎馬年 除夕圍爐有禁忌 備菜「4上3下」旺整年

2026-02-15 05:04
高齡長輩咀嚼功能退化，造成進食量少、飲食不均衡等現象，嚴重者還可能有肌少、衰弱症，軟軟年菜讓長輩「吃得下」，營養跟著來。(本報資料照片)

年菜篇／7道軟軟菜上桌 軟嫩易入口

2026-02-16 13:56
牡丹花。(新華社)

布置篇／12種年花招財又吉利 這4種植栽最好別放家裡

2026-02-16 01:00
隨時代演進，現在年輕人不喜歡無謂的「拷問」，長輩們也要與時俱進，多說恭喜發財，少探聽他人隱私。示意圖。（AI生成）

團圓篇／除夕別踩雷 命理師示警5大地雷 一招改運祛病氣

2026-02-15 18:16
除夕夜圍爐示意圖。(本報資料照片)

習俗篇／除夕圍爐禁忌「5大必丟」防破財

2026-02-17 09:47
除夕家戶吃團圓飯，但除夕夜後，不少家戶的餐桌飯菜幾乎都是「同一款」，重複加熱一路吃到初六開工。示意圖。（AI生成）

年菜篇／年夜飯後餐桌進入「剩菜循環菜單」 營養師教一招改造 還能保住營養

2026-02-17 04:44

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜