習俗篇／除夕圍爐禁忌「5大必丟」防破財

聯合報
除夕夜圍爐示意圖。(本報資料照片)
除夕夜圍爐示意圖。(本報資料照片)

除夕是年前大掃除的最後一天，台灣民俗專家廖大乙提醒，圍爐前有些禁忌要注意，像是「5大必丟」破碗、破鞋、破衣服、壞掉的椅子和來歷不明的佛像，年夜飯吃魚，頭、尾別吃才能「有頭有尾」，寓意不好的菜色盡量避免上桌。

過年前大掃除，掃掉過去一年不如意。(圖／AI生成)
過年前大掃除，掃掉過去一年不如意。(圖／AI生成)

廖大乙指出，過年前大掃除，維持居家整潔，更掃掉過去一年的陰霾和不如意，但在除夕圍爐前的除舊布新，必須大刀闊斧，破舊、破爛之物就別留，尤其是破碗、破鞋、破衣服、壞掉的椅子和來歷不明的佛像，扔了才能去霉氣，防止破財。

家中留「破鞋」，恐導致好運無法進入家。(本報資料照片)
家中留「破鞋」，恐導致好運無法進入家。(本報資料照片)

民俗上，「飯碗」象徵工作，「丟飯碗」代表失業，所以整理住家時，若發現家中的碗有缺口或裂紋就趕快丟掉，別又放到新的一年，以免影響運勢；而家中留「破鞋」，恐導致好運無法進入家宅，因此將破鞋扔掉，財神爺及貴人也才能進家門。

而衣服代表「衣祿」，與財運息息相關，身穿破爛衣猶如乞丐，存不下錢，也留不住錢，因此丟棄，以免破財；此外，壞掉的椅子帶陰氣，來歷不明的佛像因不知從何而來，供奉的是神或鬼都搞不清楚，因此建議丟掉或燒化掉最為妥適。

對飽受皮膚病困擾的人來說，豐盛的筵席卻暗藏危機；示意圖。(圖／AI生成)
對飽受皮膚病困擾的人來說，豐盛的筵席卻暗藏危機；示意圖。(圖／AI生成)

廖大乙也說，除夕圍爐時的年夜飯，菜色上最忌諱的就是「芹菜花生炒魷魚」，「芹菜」象徵勤勞、勤快，但工作辛勤卻發（花）生「炒魷魚」，諧音很不吉利；還有，麻婆豆腐（滿臉全豆花）及山蘇（三輸）也不妥，盡量別上桌，能避就避。

此外，過年常見菜色「全雞」代表全家團圓和樂、「魚」象徵年年有餘，但吃雞、魚時，其頭、尾及雞屁股都別吃才能「有頭有尾」；另，除夕夜要留意晚上11時前點亮家中各房間的燈火，不要有暗房，並點亮到大年初一，光明迎接青龍年。

