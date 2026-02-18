我的頻道

加州城堡峰雪崩10人失蹤 6人等待救援

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

健康篇／過年吃多不怕胖 最強3腸道排毒

除夕夜家家戶戶吃團圓飯，常見菜色有長年菜、魚肉、雞肉、火鍋等，烹調宜低油、低鹽；示意圖。（圖／123RF）
除夕夜家家戶戶吃團圓飯，常見菜色有長年菜、魚肉、雞肉、火鍋等，烹調宜低油、低鹽；示意圖。（圖／123RF）

農曆過年期間大魚大肉，飲酒、吃零食等高熱量食物的機會也變高了，許多人擔心會因此發胖，日本腸道保健專家Zakii(ざっきー)分享透過「腸道排毒法」來重整腸胃健康、降低體脂。

1.早上飲醋排毒法

純釀造醋裡含有豐富的多酚、有機酸、分解酵素與抗氧化成分，除了調節身體機能外，還能促進新陳代謝與消化、降低體脂，幫助達到體重控制的效果。

日本研究證實每天食用1湯匙（約15毫升）的醋能有效降低體脂肪，該研究結果顯示，食用醋的人12周後內臟脂肪平均減少4.9%；體重平均減少1.6%；腰圍平均減少1.5%；血液中的三酸甘油脂平均減少18.2%。

Zakii建議喝醋的最佳時機在於早晨，理由是如果把它列為起床後要做的第一件事，就比較不會忘記，除此之外，醋的抗菌特性還能幫助清潔口腔，以下是早晨飲用醋的配方：

（1）將200ml的水、碳酸水或豆漿倒入杯中；（2）加入1湯匙醋（約15ml）攪拌均勻；（3）加入1茶匙蜂蜜提升風味後即可飲用。

2.斷食排毒法

除了極端的禁食外，近年健康界推崇「間歇性斷食」，許多研究證實斷食能對人體產生正面影響，包括減重、抗發炎以及對抗代謝疾病。

土耳其一項研究也指出，斷食能促進腸道黏膜修復、增加腸益生菌的數量，對於暴飲暴食後改善腸道環境有很大的幫助。

沒有嘗試過斷食的民眾建議採用最知名也較容易執行的「168斷食法」，也就是兩餐之間間隔16小時，期間內禁止攝取有熱量的食物，水、氣泡水、黑咖啡除外。也可以參考其他種斷食方式，例如20小時禁食法、 5：2輕斷食法、隔日斷食法等等。

3.腸道綠色排毒法

Zakii指出，促進消化、幫腸道解毒的關鍵在於「穀胱甘肽」（Glutathione），穀胱甘肽又稱為「抗氧化之母」，除了是美容界的愛用成分，也是人體不可或缺的物質。

穀胱甘肽能轉化進入人體的有害物質，避免毒素累積在肝腎等重要器官，並將毒素從腸道排出體外，進而達到代謝體內毒素（如酒精、重金屬、環境汙染物）的效果。

穀胱甘肽可以透過保健品和食物補充，建議多吃深綠色蔬菜，例如：花椰菜、菠菜、蘆筍、櫛瓜和酪梨等，同時也要注意日常飲食的均衡，因為蛋白質、維生素等也是協助合成穀胱甘肽的重要營養素。

外表看似不胖，但體脂肪過高、肌肉不足的泡芙人，引起慢性疾病的風險與體重過重的民眾...
外表看似不胖，但體脂肪過高、肌肉不足的泡芙人，引起慢性疾病的風險與體重過重的民眾幾乎一致；示意圖。（圖／123RF）

