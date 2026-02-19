習俗篇／初五倒垃圾送窮神 防讒言纏身

在傳統習俗上，初五要放鞭炮，從房子裡往外放，邊放邊往門外走，將「晦氣」、「窮氣」逐出門外；示意圖。（中新社）

大年初五是個重要的日子，在北方稱為「破五」，南方則稱為「隔開」，代表春節 假期結束，初一到初四的各種禁忌，都在此日全部破除，可以撤除所有供品，清除家中垃圾，生活回歸平常，許多公司行號也會選在這天開工。至於初五有哪些注意事項，以下整理五大風俗及禁忌供讀者參考，祈求新的一年順利平安。

過年吃的餃子裡要包錢幣、糖、花生、棗子和栗子，希望來年甜美、長壽、財運亨通；示意圖。（圖／AI生成）

五大必做的事

放鞭炮：放鞭炮是「破五」的重要習俗之一，象徵驅邪氣、除霉運，迎接新的一年的好運。

送窮：也稱為「送五窮」、「送窮土」，春節初一到初四不倒垃圾，認為可以聚財，到了初五就要將數日累積的垃圾倒出去，送走「窮神」。

吃餃子 ：餃子形狀像元寶，寓意招財進寶，而包餃子時要用手沿著餃子邊緣一下一下地捏，俗稱「捏小人嘴」，可以避免讒言圍繞纏身。

掃房子：初五也是傳統的「掃窮日」，除夕到初四習俗上是不打掃的，以免掃掉福氣，而初五這天垃圾變成了「窮氣」，一定要打掃房子掃掉窮氣。有些人還會先將垃圾掃至角落，然後在垃圾上放鞭炮，象徵窮氣、窮鬼都趕跑。

迎財神：據說初五是財神的生日，所以人們會在這一天迎財神，祈求新的一年財運旺盛，許多公司行號也會選在這天開工。

五大勿犯禁忌

不留隔夜飯：這天不宜留隔夜飯，以免帶來窮困。

不以生米為炊：用生米做飯，會使家人「生分」，導致家人不團結，影響家庭運勢。

婦女不得出門：傳統上初五婦女不宜出門，以免遇到窮神。

不拜年：這天不宜拜年，以免給親友帶來霉氣。