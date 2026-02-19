我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

習俗篇／初四迎財神 忌廚房嬉戲、罵人

聯合新聞網
大年初四是迎財神的日子，眾神將下凡回到民間，這天千萬不能小氣，要多與人分享，可以幫助一年財運亨通。（新華社）
大年初四是迎財神的日子，眾神將下凡回到民間，這天千萬不能小氣，要多與人分享，可以幫助一年財運亨通。（新華社）

農曆大年初四，是女媧創世神話中的「羊日」，所以初四這天不能殺羊。羊字與「祥」字相通，故常說的「三羊開泰」即為吉祥的象徵。而「羊日」也是漢民族間迎神的日子，眾神明重返人間鑒察，一起來看看大年初四有哪些風俗與禁忌？

5習俗 迎財送窮保安康

迎灶神

大年初四是恭迎灶神的日子，俗話說「送神早、接神遲」，接神時間安排在午後12時到下午4時之間都可以，可在廚房或自家神龕設香案，準備三牲、水果、酒水、甜食，焚香恭迎灶神返家，也可以向灶神祈願，建議祈願內容要說得明確一點，不要只是空洞的說「發大財」，以免希望落空。

接五路

接五路本指接五路行神，後來演變成接五路財神。舊時商家一般都在初四晚上接請五路財神，為初五開市討吉利預作準備，儀式通常在下午3點左右，持續到晚上9、10點結束。

接五路須由主人翁帶上香燭分別到東、西、南、北、中五個方向的財神堂（廟）去請接，每接來一路財神，就在門前燃放一串百子炮，全部接完後，再依序向各路財神敬拜。供奉財神的供品，可以準備三牲、水果、酒菜和甜食，水果可以準備寓意生意興隆的鳳梨、大吉大利的橘子，祈求來年公司業績蒸蒸日上、財源廣進。

吃折羅

「折羅」是把過年初一到初三的剩菜煮成雜燴，吃折羅體現勤儉節約的好習慣，也寓意祈求來年不愁吃穿，保佑全家衣食豐足。

扔窮

就是打掃除淨，將家中垃圾打包好堆到屋外「扔窮」，等待初五一起扔掉「送窮」，象徵送走窮神。

綁火神

在北方，大年初四這天，有些農村家戶會綁火神，就是用玉米梗或麥梗綁在棍子上，點燃後從自己家送到河裡去，代表一年家裡無火災、平安順遂。

10禁忌 不吵不罵不出遠門

1.不宰羊

古時有「歲後八日」的說法，正月初一是雞日，初二是犬日，初三是豬日，初四是羊日，初五為牛日，初六為馬日，初七為人日，初八為穀日，「羊」又意寫為「祥」，所以初四「羊日」不能宰羊，如因祭拜所需，則須提前處理。

2.忌出遠門

大年初四迎眾神返人間，傳說灶王爺回來會點名，所以不宜外出，最好待在家裡。

3.忌在廚房赤裸

初四是恭迎灶神的日子，避免在廚房裸體或換衣服，夫妻、情侶也應避免在廚房談情、嬉鬧。

4.忌用針線

縫補衣物象徵補破洞，新的一年會一直「補」不停，針帶煞忌用。

5.正月不剃頭

傳統上，大年初四這天人們不剃頭，因為剃頭師傅年三十一直幹活到深夜，初一就停工，所以這天剃頭會被認為不吉利，也提醒應提前做好個人清潔衛生工作。

6.忌摔壞東西

打破東西被視為帶來破財之災。

7.忌借錢、討債

春節避免錢財來往，不論是借出或借入，或是向人討債，都會讓人覺得晦氣不吉利。

8.喪家忌拜年

傳統觀念大喜碰到戴孝是晦氣的事，所以家中有人離世，過年期間避免去跟親友拜年，以免影響對方心情運勢。

9.忌吵架罵人

過年應與人和睦相處，避免爭吵起衝突，維持愉快心情，以保新的一年平安喜樂。

10.忌罵小孩

避免在廚房罵小孩或爭吵，以免惹灶王爺不高興，拒絕加持家庭。

世報陪您半世紀

春節

上一則

年菜篇／舒食料理 吃進年味和健康

延伸閱讀

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺
尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去
2026年運勢大洗牌 3生肖被點名「一夜暴富」財神特別眷顧

2026年運勢大洗牌 3生肖被點名「一夜暴富」財神特別眷顧
許光漢曬入伍剃頭照 好友見證 粉絲驚喜

許光漢曬入伍剃頭照 好友見證 粉絲驚喜
1月5日星座運勢 牡羊留意細節 天秤不宜冒進

1月5日星座運勢 牡羊留意細節 天秤不宜冒進
離婚後首亮相 陳曉暴瘦到脫相 網驚：情傷未癒？

離婚後首亮相 陳曉暴瘦到脫相 網驚：情傷未癒？

熱門新聞

除夕夜圍爐示意圖。(本報資料照片)

年菜篇／迎馬年 除夕圍爐有禁忌 備菜「4上3下」旺整年

2026-02-15 05:04
高齡長輩咀嚼功能退化，造成進食量少、飲食不均衡等現象，嚴重者還可能有肌少、衰弱症，軟軟年菜讓長輩「吃得下」，營養跟著來。(本報資料照片)

年菜篇／7道軟軟菜上桌 軟嫩易入口

2026-02-16 13:56
牡丹花。(新華社)

布置篇／12種年花招財又吉利 這4種植栽最好別放家裡

2026-02-16 01:00
隨時代演進，現在年輕人不喜歡無謂的「拷問」，長輩們也要與時俱進，多說恭喜發財，少探聽他人隱私。示意圖。（AI生成）

團圓篇／除夕別踩雷 命理師示警5大地雷 一招改運祛病氣

2026-02-15 18:16
除夕夜圍爐示意圖。(本報資料照片)

習俗篇／除夕圍爐禁忌「5大必丟」防破財

2026-02-17 09:47
除夕家戶吃團圓飯，但除夕夜後，不少家戶的餐桌飯菜幾乎都是「同一款」，重複加熱一路吃到初六開工。示意圖。（AI生成）

年菜篇／年夜飯後餐桌進入「剩菜循環菜單」 營養師教一招改造 還能保住營養

2026-02-17 04:44

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜