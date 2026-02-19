習俗篇／初四迎財神 忌廚房嬉戲、罵人

大年初四是迎財神的日子，眾神將下凡回到民間，這天千萬不能小氣，要多與人分享，可以幫助一年財運亨通。（新華社）

農曆大年初四，是女媧創世神話中的「羊日」，所以初四這天不能殺羊。羊字與「祥」字相通，故常說的「三羊開泰」即為吉祥的象徵。而「羊日」也是漢民族間迎神的日子，眾神明重返人間鑒察，一起來看看大年初四有哪些風俗與禁忌？

5習俗 迎財送窮保安康

迎灶神

大年初四是恭迎灶神的日子，俗話說「送神早、接神遲」，接神時間安排在午後12時到下午4時之間都可以，可在廚房或自家神龕設香案，準備三牲、水果、酒水、甜食，焚香恭迎灶神返家，也可以向灶神祈願，建議祈願內容要說得明確一點，不要只是空洞的說「發大財」，以免希望落空。

接五路

接五路本指接五路行神，後來演變成接五路財神。舊時商家一般都在初四晚上接請五路財神，為初五開市討吉利預作準備，儀式通常在下午3點左右，持續到晚上9、10點結束。

接五路須由主人翁帶上香燭分別到東、西、南、北、中五個方向的財神堂（廟）去請接，每接來一路財神，就在門前燃放一串百子炮，全部接完後，再依序向各路財神敬拜。供奉財神的供品，可以準備三牲、水果、酒菜和甜食，水果可以準備寓意生意興隆的鳳梨、大吉大利的橘子，祈求來年公司業績蒸蒸日上、財源廣進。

吃折羅

「折羅」是把過年初一到初三的剩菜煮成雜燴，吃折羅體現勤儉節約的好習慣，也寓意祈求來年不愁吃穿，保佑全家衣食豐足。

扔窮

就是打掃除淨，將家中垃圾打包好堆到屋外「扔窮」，等待初五一起扔掉「送窮」，象徵送走窮神。

綁火神

在北方，大年初四這天，有些農村家戶會綁火神，就是用玉米梗或麥梗綁在棍子上，點燃後從自己家送到河裡去，代表一年家裡無火災、平安順遂。

10禁忌 不吵不罵不出遠門

1.不宰羊

古時有「歲後八日」的說法，正月初一是雞日，初二是犬日，初三是豬日，初四是羊日，初五為牛日，初六為馬日，初七為人日，初八為穀日，「羊」又意寫為「祥」，所以初四「羊日」不能宰羊，如因祭拜所需，則須提前處理。

2.忌出遠門

大年初四迎眾神返人間，傳說灶王爺回來會點名，所以不宜外出，最好待在家裡。

3.忌在廚房赤裸

初四是恭迎灶神的日子，避免在廚房裸體或換衣服，夫妻、情侶也應避免在廚房談情、嬉鬧。

4.忌用針線

縫補衣物象徵補破洞，新的一年會一直「補」不停，針帶煞忌用。

5.正月不剃頭

傳統上，大年初四這天人們不剃頭，因為剃頭師傅年三十一直幹活到深夜，初一就停工，所以這天剃頭會被認為不吉利，也提醒應提前做好個人清潔衛生工作。

6.忌摔壞東西

打破東西被視為帶來破財之災。

7.忌借錢、討債

春節 避免錢財來往，不論是借出或借入，或是向人討債，都會讓人覺得晦氣不吉利。

8.喪家忌拜年

傳統觀念大喜碰到戴孝是晦氣的事，所以家中有人離世，過年期間避免去跟親友拜年，以免影響對方心情運勢。

9.忌吵架罵人

過年應與人和睦相處，避免爭吵起衝突，維持愉快心情，以保新的一年平安喜樂。

10.忌罵小孩

避免在廚房罵小孩或爭吵，以免惹灶王爺不高興，拒絕加持家庭。