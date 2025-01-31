健康篇／春節後減肥靠3招飲食 隔餐選對食物輕鬆瘦

選擇蔬菜先吃，降低身體的負擔。（圖／123RF）

過年春節假期即將步入尾聲，每天聚餐、熬夜讓身材變胖了嗎？總不能過完年就胖3到5公斤吧。到底過完春節假期後，要如何快速減肥呢？先從掌握3點飲食原則做起。

一、隔餐吃輕食

三餐中，如果有一餐需要進食較多的食物，那麼下一餐的飲食，就要進行輕食處理，盡可能地少吃，或是選擇較輕的蔬菜水果等。如果晚餐要進食較多的食物，那麼晚餐後至睡前就不能再進食，只喝水為主。並且還要注意，在大家狂嗑猛吃之後的晚餐，不能馬上坐在椅子上、躺在沙發上休息，應適量起來走走、散散步，促進消化，防止熱量、脂肪的生成。此外，晚餐大量進食後，盡可能在4小時後再上床睡覺，防止食物消化不完全，變成了腸胃的負擔，也變成了發胖的主因。

二、隔天吃輕食

春節休假期間，每天都是大量的食物進入胃中。那麼建議大家，接下來的第二天，可以以輕食來處理。第二天的飲食建議可以多吃些蔬菜水果，此外要忌口不吃任何高熱量的食物。利用一天來消化囤積的熱量跟食物，防止代謝變慢、脂肪堆積。但不能避免的就是春節有大量食物進入口中，只要按照以上兩個方式去調整，想變胖也很難。

三、隔天飲食的注意事項

日常生活每個人都有基本觀念，就是「多喝水」。水喝飽也可以有效的控制飲食量和促進消化。吃飯時，建議先吃些清淡的蔬菜，再吃蛋白質，這樣可以有效防止飲食過量，還能促進油脂的分解、堆積。還有一個重點，不要吃飽馬上就窩在沙發上，飯後要有適當的運動，如散步這種緩慢的運動，能促進消化、排泄等，還能減緩飯後血糖值的升高，並且，防止脂肪的形成。晚飯後，睡前不要再吃過多的食物，防止睡眠時，腸胃持續有過量的囤積食物，避免發胖的任何可能性，也能保證腸胃的健康。