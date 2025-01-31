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健康篇／出遊久坐恐「經濟艙症候群」 3招伸展預防

聯合報
為防「經濟艙症候群」，試試坐姿伸展動作。(圖／台中慈濟醫院提供)
為防「經濟艙症候群」，試試坐姿伸展動作。(圖／台中慈濟醫院提供)

春節出遊搭車、久坐恐引發「經濟艙症候群」，台灣台中慈濟醫院心臟內科主任林茂仁提醒，應適時起身動一動，預防深度靜脈血栓，建議「兩小時起身做一次伸展」，多活動是健康根本；物理治療師林秀玲則提供3招肢體伸展之道。

林茂仁提到，下肢靜止不動維持長時間，小腿靜脈血流速變慢，恐導致血液黏稠度增加，形成血栓，一旦回流到兩側肺動脈，即可能引發肺栓塞，導致胸痛、呼吸困難，有高血脂、肥胖、懷孕或口服避孕藥女性，要尤其小心。

林茂仁建議，旅行久坐難免，即便只能坐著也要讓四肢活動，平均兩小時起身伸展一次，平時養成喝水習慣，有助降低血液黏稠度；平時也可觀察下肢，是否有「單側」水腫，若明顯疼痛，就得儘快就醫。

台中慈濟復健醫學部物理治療師林秀玲說，可以使用一張椅子，搭配三個下肢伸展運動，首先是「外轉肌群及髂腰肌群伸展」，左腳向後伸直，右腳前彎曲支撐在椅面，上半身及骨盆朝正前方慢慢往前趴，停留5到20秒，須雙腳交換重複五次。

另外也可做「臀部與下肢後側肌群伸展」，雙手輔靠椅背，雙腳後退，臀部慢慢向後延伸，上身挺直與下肢成九十度，停留10到20秒，放鬆後重複施做5次。

椅面鋪毛巾，左手支撐椅背，右膝蓋支撐椅面維持平衡，上身挺直、骨盆朝前，右手抓右腳踝處往臀部方向加壓，做「大腿前側肌群伸展」，停留5到20秒，雙腳交換施做重複5次。

「每個人身體靈活度不同，做伸展時也要小心。」林秀玲提醒，伸展運動的上身及骨盆，要維持直線朝前，下肢做到肌肉輕微痠痛即可，避免超過容忍範圍而受傷。

為防「經濟艙症候群」，可試試下肢伸展動作。(圖／台中慈濟醫院提供)
為防「經濟艙症候群」，可試試下肢伸展動作。(圖／台中慈濟醫院提供)

慈濟

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