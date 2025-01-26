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團圓篇／「三明治」話術 關心晚輩不尷尬

本報訊
過年是難得團圓的日子，表達關心切忌踩雷。(本報資料照片)
過年是難得團圓的日子，表達關心切忌踩雷。(本報資料照片)

春節慶團圓，長輩難免要關心晚輩問幾句，但薪水、婚姻等話題誤踩「雷區」，反可能造成氣氛尷尬。心理師分享，可以利用「三明治講法」表達稱讚和關心，或用行動表達關愛。

圍爐之際，總是需要聊天話題，但有時「今年年終拿多少」、「什麼時候交男女朋友」、「現在薪水怎麼樣」親戚之間各式各樣的問題，常常讓晚輩難以招架，有時被問煩了心情不好，反搞砸團團氛圍。

「其實長輩就是噓寒問暖」，台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰說，問問題就是想要表達關心的一種作法，但若是問句太過急迫，恐怕只會讓孩子感受到壓力，而不是關心。

如何正確表達關心？藍挹丰說，可以用「三明治講法」，先稱讚晚輩，再問關心的問題，最後再講點關心和肯定的話。

例如若是想要關心晚輩工作，可以先說「好久不見，看起來已經年輕有為了」，再關心他「最近工作好像比較辛苦，還好嗎？會不會太累？」等晚輩回應後，可以再回饋，「哇你真的很努力！加油，但還是要多照顧身體喔！」委婉表達對孩子的鼓勵、肯定和心疼。

「過年是難得團圓的日子，最忌諱的就是彼此互相比較」，藍挹丰提醒，表達關心的方式有很多種，可以詢問晚輩生活上有沒有什麼要幫忙的地方、關心彼此身體健康等等，都比較不會「踩雷」，同樣是關心晚輩的生活狀況，千萬不要執著於孩子有沒有賺到錢。

除了「問問題」以外，藍挹丰建議，也可以透過生活中其他方式表達關心，例如煮一桌好菜大家一起吃，席間慰問兩句，這些非言語的行動，就足以讓晚輩感受到關愛了。

「孩子現在的生活型態、遇到的狀況，可能跟我們那時候已經不太一樣了」，藍挹丰指出，長輩壓力也不用這麼大，不一定預設一定要做什麼、或是孩子有說到哪些事情，才是有彼此關心；放寬心、保持開放心態，用行動讓孩子知道「我很關心你」，就很足夠了。

過年是難得團圓的日子，表達關心切忌踩雷。(圖／123RF)
過年是難得團圓的日子，表達關心切忌踩雷。(圖／123RF)

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