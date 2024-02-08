健康篇╱圍爐健康吃 減少純肉年菜

年夜飯少不了大魚大肉，專家建議，可以增加蔬菜類加入年菜中，讓營養更加均衡。示意圖。（本報資料照片）

春節假期將至，一家人團聚，年夜飯少不了大魚大肉，過完年節常胖了好幾公斤，要如何過個充實的春節，同時兼顧營養均衡？專家建議，每道年菜中都可以加入蔬菜，像煎魚可以加鳳梨、滷肉配筍絲等，不僅營養均衡，視覺配色上也更加鮮亮，吃得開心又健康。

現代家庭過年不像過去，一家子動輒十數人口，二至四人的小家庭吃年夜飯圍爐成為常態，有時一不小心煮太多，恐怕就要吃上好幾天的年夜飯。

台灣營養基金會董事、台大營養學博士吳映蓉建議，若家中有祭祀習慣，使用「全雞」可以先分成二至四等分，取四分之一到一半的量來做年夜飯即可，以免年夜飯吃超過兩天，營養價值流失外，也失去原本的美味。

年菜可加入蔬菜，芥菜雞湯，營養均衡，視覺配色上也更加鮮亮。(本報資料照片)

「年夜飯應該避免純肉菜色。」吳映蓉表示，像煎魚可加入鳳梨及青椒，不僅菜色更添顏色，也有吉祥的兆頭；雞湯可以加入芥菜、滷肉加筍絲及香菇、香腸配蒜頭、烏魚子配白蘿蔔及蘋果等，讓年菜中的蔬菜比率增加。

歲末年終也有許多聚餐，尾牙更是免不了大吃一頓。吳映蓉說，民眾可以調整用餐的次數，可能原本一天三餐，改為一天兩餐，其中一餐便是尾牙，聚餐時也不要讓自己吃太飽，真的想吃的食物可以打包帶回家，隔餐再加點青菜食用，其實都很好。

過完年難免增加幾公斤，民眾可選擇部分食材食用。吳映蓉推薦，蘿蔔燉湯或滷蘿蔔，不僅熱量低、高纖維，同時也有「好彩頭」的意象；蕈菇類富含纖維及多醣體、洋蔥類則可增加免疫力；若吃太飽，可以喝點薑湯消脹氣，以上食材在過年期間可以多攝取，讓過年、圍爐也兼顧健康。