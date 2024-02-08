我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨眾議員提案 社安金免繳聯邦稅

偷渡來美一度失明 華男紐約街頭昏倒不治

健康篇╱圍爐健康吃 減少純肉年菜

聯合報
年夜飯少不了大魚大肉，專家建議，可以增加蔬菜類加入年菜中，讓營養更加均衡。示意圖。（本報資料照片）
年夜飯少不了大魚大肉，專家建議，可以增加蔬菜類加入年菜中，讓營養更加均衡。示意圖。（本報資料照片）

春節假期將至，一家人團聚，年夜飯少不了大魚大肉，過完年節常胖了好幾公斤，要如何過個充實的春節，同時兼顧營養均衡？專家建議，每道年菜中都可以加入蔬菜，像煎魚可以加鳳梨、滷肉配筍絲等，不僅營養均衡，視覺配色上也更加鮮亮，吃得開心又健康。

現代家庭過年不像過去，一家子動輒十數人口，二至四人的小家庭吃年夜飯圍爐成為常態，有時一不小心煮太多，恐怕就要吃上好幾天的年夜飯。

台灣營養基金會董事、台大營養學博士吳映蓉建議，若家中有祭祀習慣，使用「全雞」可以先分成二至四等分，取四分之一到一半的量來做年夜飯即可，以免年夜飯吃超過兩天，營養價值流失外，也失去原本的美味。

年菜可加入蔬菜，芥菜雞湯，營養均衡，視覺配色上也更加鮮亮。(本報資料照片)
年菜可加入蔬菜，芥菜雞湯，營養均衡，視覺配色上也更加鮮亮。(本報資料照片)

「年夜飯應該避免純肉菜色。」吳映蓉表示，像煎魚可加入鳳梨及青椒，不僅菜色更添顏色，也有吉祥的兆頭；雞湯可以加入芥菜、滷肉加筍絲及香菇、香腸配蒜頭、烏魚子配白蘿蔔及蘋果等，讓年菜中的蔬菜比率增加。

歲末年終也有許多聚餐，尾牙更是免不了大吃一頓。吳映蓉說，民眾可以調整用餐的次數，可能原本一天三餐，改為一天兩餐，其中一餐便是尾牙，聚餐時也不要讓自己吃太飽，真的想吃的食物可以打包帶回家，隔餐再加點青菜食用，其實都很好。

過完年難免增加幾公斤，民眾可選擇部分食材食用。吳映蓉推薦，蘿蔔燉湯或滷蘿蔔，不僅熱量低、高纖維，同時也有「好彩頭」的意象；蕈菇類富含纖維及多醣體、洋蔥類則可增加免疫力；若吃太飽，可以喝點薑湯消脹氣，以上食材在過年期間可以多攝取，讓過年、圍爐也兼顧健康。

上一則

布置篇／擺放6盆栽 好運喜年來

下一則

健康篇╱年菜健康吃 煎魚+鳳梨營養又吉祥

延伸閱讀

胸悶一定是心肌梗塞？ 醫曝這種悶痛和你想的不一樣

胸悶一定是心肌梗塞？ 醫曝這種悶痛和你想的不一樣
料理功夫／日式大根燒

料理功夫／日式大根燒
迎春年節展／經典年菜「金玉滿堂」 料理達人現場教學

迎春年節展／經典年菜「金玉滿堂」 料理達人現場教學
不想看…安徽春晚跳科目三 網：年夜飯吃臭豆腐

不想看…安徽春晚跳科目三 網：年夜飯吃臭豆腐
簡單又健康年菜自己來 營養師示範六道年菜食譜

簡單又健康年菜自己來 營養師示範六道年菜食譜
吃鳳梨會咬舌頭是因為「這成分」胃潰瘍過敏者適量攝取

吃鳳梨會咬舌頭是因為「這成分」胃潰瘍過敏者適量攝取

熱門新聞

醃漬廣式臘肉。(圖／黃義書提供)

年菜篇／自製臘肉 想念媽媽的味道

2024-02-06 10:05
高麗參醉雞。(記者高智洋／攝影)

年菜篇／中藥入年菜 趁機補身體 健康一整年

2024-02-06 10:10
白芍雞湯。(記者陳立凱／攝影）

年菜篇／藥膳年菜養生開運 健康無負擔

2024-02-06 11:55
松花皮蛋。(本報資料照片)

年菜篇／辣、臘都極品 湖南安化臘肉冷煙熏 松花皮蛋好誘人

2024-02-06 10:00
蘇州黃天源糖年糕是蘇州人的最愛。 (取材自蘇州新聞網)

習俗篇／蘇州人為啥吃年糕 原來是為了紀念伍子胥

2024-02-08 01:00
上午9時至11時為最佳走春時刻，建議身穿粉色系衣服，朝西南方出發，順時針走一圈。(本報資料照片)

習俗篇／初一開運走春 把握吉時朝這方向出發

2024-02-08 10:30

超人氣

更多 >
演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他

演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他
華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字

華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字
「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透
冒險為中共國防做貢獻 57歲華男涉竊美核武機密被捕

冒險為中共國防做貢獻 57歲華男涉竊美核武機密被捕
從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪