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布置篇／小蘇打粉妙用多 加醋輕鬆清廚房

聯合報
使用清潔用品，一定要戴手套、口罩及把窗戶打開通風。(本報資料照片)
使用清潔用品，一定要戴手套、口罩及把窗戶打開通風。(本報資料照片)

農曆春節期間，難免需要烹煮食物，但烹調後油膩的廚房，總是令人難以清潔。長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈說，居家打掃時，只要記得一個口訣「酸性進浴室，鹼性進廚房」，因浴室多為碳酸鈣、碳酸鎂等水垢，可以酸性的清潔品加以溶解；小蘇打粉為鹼性物質，最好就是用在廚房清潔，可在油膩處灑上小蘇打粉再倒上醋，用抹布一起擦拭，同時清潔水垢及油垢。

譚敦慈指出，如果廚房積垢很深，小蘇打粉清潔效果有限，應使用市售的廚房清潔劑先進行清潔，再使用小蘇打粉進行擦拭及維護，如果清潔後已無油垢，也可以用熱水擦拭清潔即可。建議平時應養成每天清潔的習慣，如此就不會積油垢，清潔時也不須太過費力，讓清潔時更為簡單。

如果要清除白色碗盤的茶漬、咖啡漬，譚敦慈說，可使用過碳酸鈉成分的活氧去垢粉，使用方式是必須用熱水，首先燒一鍋熱水，接著加入活氧去垢粉，然後可以把沾有茶漬等汙垢的碗盤，或是吸油煙機的濾網放入，泡到去除髒汙即可。

譚敦慈提醒，使用清潔用品清潔居家環境時，一定要戴手套、口罩及把窗戶打開通風，使用清潔劑時，應是從上往下噴，不可從下往上噴，或是噴在抹布上改為擦拭方式，以避免吸入過於刺激的氣味引起身體不適。

過年期間，年菜可能大魚大肉較為油膩，鍋碗瓢盆難以清潔，譚敦慈建議，可以先用矽膠材質的刮刀或刮板，或用衛生紙擦拭碗內油膩，把油膩去除後，就會比較好清洗。

小蘇打粉具鹼性成分，新光醫院營養師高郁雯說，燉肉時可加入食用級小蘇打粉，會改變肉類蛋白質結構，增加保水度，讓燉煮肉類的質地更加軟嫩，不過，如果小蘇打粉加太多，可能會讓食物有小蘇打粉的味道，所以適量加入即可。購買時一定要注意標示，選擇食用類的小蘇打粉，如果誤食工業級小蘇打粉，可能會造成食道灼傷等身體危害。

如果民眾不用小蘇打粉，又希望燉煮的肉類質地變得更加軟嫩，可以用天然的方式。高郁雯建議，燉肉前可以先加入鳳梨，做法是將新鮮鳳梨切塊，放入果汁機裡打汁，再加入鍋內與肉類一起悶，隔夜後再煮，即利用鳳梨所含的酵素，讓肉類的質地變得更加軟化。

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