共和黨失參院 川普繼續怪別人 又轟麥康諾

共和黨參院在期中選舉中失利，川普再批共和黨參院領袖麥康諾。(Getty Images)

民主黨在高通膨、拜登總統民調不佳的背景下，仍在期中選舉奪下國會參院多數，不少聲音稱，這是因為前總統川普 嚇跑不少潛在共和黨 選民；不過川普在13日發文辯稱，指責共和黨選舉不利，應歸咎於參院共和黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)輔選不力，順便再酸他的妻子趙小蘭為「Coco Chow」。

川普13日上午在Truth Social上發文：「這是麥康諾的錯，他犯了大錯，把資金投注於擊敗偉大的共和黨候選人上，而非像是馬斯特斯(Blake Masters)等人；讓激進左翼得到4兆元去搞綠色新政，而非基礎建設，是更大的錯誤，他搞砸了期中選舉，現在，所有人都蔑視他，還有他那位可愛的妻子Coco Chow！」

馬斯特斯是亞利桑納州的共和黨籍聯邦參議員候選人，川普派立場鮮明，是選舉舞弊陰謀論信奉者，結果在這個搖擺州得票率落後民主黨對手凱利(Mark Kelly)約5個百分點；川普11日接受福斯新聞訪問時曾說，如果麥康諾投注資金支持馬斯特斯，共和黨就會成為參院多數黨。

共和黨參院在期中選舉中失利，共和黨參院領袖麥康諾遭到黨內各方指責。(Getty Images)

「把資金投注於擊敗偉大的共和黨候選人」，指的是麥康諾將資金用於反川派的阿拉斯加州聯邦參議員候選人莉莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)；川普受訪時，指責此舉是在攻擊他支持的候選人凱莉‧奇巴卡(Kelly Tshibaka)；阿拉斯加州孰將勝出尚難確認，只能確定這席將由共和黨人拿下。

至於台灣出身的趙小蘭，其英文名應為「Elaine Chao」，川普已非首次以「Coco」及「Chow」稱呼她，這兩個詞都是針對華人的種族主義措辭。

在共和黨的相互指責聲浪下，川普團隊再次發出消息，表示他將如期在美東時間15日晚上9時於海湖莊園(Mar-a-Lago)發布「重大聲明」。

外界普遍預期，他將宣布再次角黨內初選，代表共和黨爭奪2024年總統大選；國家廣播公司(NBC)援引川普幕僚的說法，指他們將重現宛若2016年的情景，請大家準備「繫好安全帶」。