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檢驗報告：妻死於漢他病毒 1周後金哈克曼心臟病亡

記者胡玉立／綜合報導
據警方公布，患有嚴重阿茲海默氏症的奧斯卡影帝金哈克曼死於心臟病，而他的妻子貝琪·荒川則早一個星期死於漢他病毒感染。(美聯社)
據警方公布，患有嚴重阿茲海默氏症的奧斯卡影帝金哈克曼死於心臟病，而他的妻子貝琪·荒川則早一個星期死於漢他病毒感染。(美聯社)

新墨西哥州聖達菲(Santa Fe)警方和衛生及消防當局7日召開記者會，披露奧斯卡影帝金哈克曼(Gene Hackman)夫婦的死因。檢驗報告指出，金哈克曼的妻子貝琪·荒川(Betsy Arakawa)死於漢他病毒(hantavirus)感染；有嚴重的阿茲海默氏症跡象的金哈克曼則死於心臟病

報告指出，65歲的荒川比金哈克曼早一周過世；95歲的金哈克曼因為阿茲海默症末期，死前可能不知道妻子已在家中過世。

2月26日警方接獲報案後，在金哈克曼夫婦位於聖達菲的家中，發現兩人屍體；當局一開始就排除了他殺的可能性，並當場進行一氧化碳中毒檢測，結果顯示為陰性。

金哈克曼被發現死在屋子的入口處。他的死因與心臟病及阿茲海默症有關。

首席醫檢官賈雷爾(Gene Hackman)表示，「金哈克曼有阿茲海默症末期跡象，他可能不知道妻子已在家中去世。他患有嚴重的心臟病，健康狀況非常差，我認為這就是導致他死亡的最終原因」。

貝琪·荒川死在浴室，警方在浴室櫃檯上發現了打開的藥瓶和散落的藥片。當局認為她的死與漢他病毒肺症候群(hantavirus pulmonary syndrome)有關，這種疾病會透過受感染的囓齒動物糞便傳播，很罕見但可能致命。

這類鼠疫通常發生在春季和夏季，人們通常是在家中、棚屋或通風不良的場所，接觸到老鼠糞便後感染。賈雷爾表示，無法判斷荒川在染疫多久之後死亡。

聖達菲郡警長門多薩(Adan Mendoza)與州消防和衛生官員在記者會上宣布了相關消息。

調查人員在金哈克曼夫婦家中搜索到的個人物品包括一本行事冊和兩支手機。調查人員仔細檢查了他們的手機和月曆手冊，聯繫了他們的家人、鄰居和社區工作人員，以查明最後一次有人見到金哈克曼或荒川或與他們交談的時間。

2月28日提交法庭的紀錄顯示，搜查人員在他們家中還找到了治療高血壓和胸痛的藥物、甲狀腺藥物、止痛藥和醫療診斷測試紀錄等。

心臟病 阿茲海默症 新墨西哥州

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