我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五角大廈調查華府空難 下令涉事部隊停飛48小時

金磚國家挑戰美元？川普重申：將面臨100%關稅

華府空難／2華裔花滑新星搭上死亡班機 2中國公民遇難

特派員黃惠玲／綜合報導
華裔滑冰新星Angela Yang不幸罹難。(取自UDFSC臉書)
華裔滑冰新星Angela Yang不幸罹難。(取自UDFSC臉書)

美國航空子公司客機29日晚在華府雷根國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機空中相撞後墜河，客機上的64名乘客中，包括兩名華裔青少年花式滑冰選手，分別是來自維吉尼亞的Edward Zhou(16歲)，以及德拉瓦州的Angela Yang(11歲)；中國駐美國大使館30日證實，遇難者中有兩名中國公民。此外，韓裔滑冰好手Jinna Han也在這架客機上。

根據滑冰運動網站(The Skating Lesson)消息，Edward Zhou住在維州費爾法克斯郡(Fairfax County)，他是Kaiyan及Joe Zhou的獨子，大家都知道他的父母總是一起陪著他到處比賽、練習；消息提到，這次周家三人都在出事的美航5342班機，不過此消息到本報截稿時未獲證實。

除了上述兩位華裔選手外，根據美聯社及紐約郵報報導，波士頓滑冰俱樂部執行長Doug Zeghibe在30日舉行記者會表示，該航班的遇難者有六位是來自波士頓士頓滑冰俱樂部的選手及家屬，包括韓裔Jinna Han和母親Jin、韓裔Spencer Lane和收養他的白人母親Molly，曾獲得世界雙人滑冰冠軍的俄羅斯滑冰教練夫婦Evgenia Shishkova和Vadim Naumov也不幸在失事的美航5342班機上。

Evgenia Shishkova和Vadim Naumov在1994年贏得花式滑冰世界錦標賽雙人組冠軍，目前居住在美國，從事訓練年輕的滑冰運動員。

曾獲得世界雙人滑冰冠軍的俄羅斯滑冰教練夫婦Evgenia Shishkova和V...
曾獲得世界雙人滑冰冠軍的俄羅斯滑冰教練夫婦Evgenia Shishkova和Vadim Naumov也在29日失事的美航5342班機上。(路透)

遇難的華裔滑冰選手Edward Zhou，是「北維滑冰俱樂部」(The Skating Club of North Virginia)的成員，根據Edward Zhou的社交媒體Instagram顯示，去年8月15日他才剛滿16歲，來自維州的他於2021年時，還受邀參加過華府大專院校校友會聯合會助力2022冬奧系列活動之一的「冰上旋律」大型公益冰上表演。

Edward Zhou曾在2022年的美國滑冰賽的青少年組獲得佳績。

Edward Zhou剛滿16歲。(Edward Zhou的Instagram截...
Edward Zhou剛滿16歲。(Edward Zhou的Instagram截圖)

根據Angela Yang參加的德拉瓦大學滑冰俱樂部(UDFSC)臉書貼文，Angela跟她的滑冰雙人舞伴Sean Kay都參加了在堪薩斯州威契塔市(Wichita)舉行的花式滑冰錦標賽，兩人也都搭上了美航5342班機。據指出，Angela的母親也陪同她到堪州出賽，並搭乘同航班返家。

該俱樂部在21日貼文祝福選手們比賽順利，而在華府機場空難後，有臉友在該貼文下留言詢問是否選手們搭上了發生意外班機，另一臉友回稱「令人傷心，他們都在該班機上」。

曾被選為UDFSC去年11月之星的Angela Yang，在該俱樂部臉書表示，她在成長過程中，因為姐姐和哥哥都打曲棍球，看著他們打曲棍球也激發了她開始滑冰的興趣。一開始她先打曲棍球，但隨著時間的推移，Angela發現自己對冰舞產生了濃厚興趣。所以從那時起她改攻冰上舞蹈。

她還提到，當自己情緒低落時，家人總是會予以鼓勵。她的目標是本賽季進入全國單人舞錦標賽，明年進入全國冰舞錦標賽決賽。在冰場外，她喜歡在iPad上創作數位藝術，還喜歡旅行和玩電玩。

美國隊雙人滑冰選手Luke Wang也參加了在堪州的比賽，他告訴「麥克拉奇新聞」(McClatchy News)，包括他在內獲得精英組資格的運動員，在當地多待了一天，其他運動員搭上了美國航空5342航班。

滑冰協會後來透過簡訊通知了Luke Wang和其他人。王在29日晚間於X發文寫道，「為從威契塔飛往華府的航班上所有人祈禱，」他也提到「乘客中有滑冰選手和教練，令人非常心碎」。

韓裔滑冰好手Jinna Han搭上失事的美航5342班機。(美聯社)
韓裔滑冰好手Jinna Han搭上失事的美航5342班機。(美聯社)

上一則

華府空難／塔台人力「不正常」1人同時監看直升機和飛機

下一則

華府空難／川普推給拜登DEI政策 還稱用「常識」判斷

延伸閱讀

華府空難67死 中國駐美國大使館：有2中國公民遇難

華府空難67死 中國駐美國大使館：有2中國公民遇難
南加華人物流業成立俱樂部 應對川普調漲關稅

南加華人物流業成立俱樂部 應對川普調漲關稅
花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機
美航空難 華府消防首長：撞機事故研判無人生還

美航空難 華府消防首長：撞機事故研判無人生還

熱門新聞

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

2025-01-30 00:15
Angela Yang。(UDFSC臉書)

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

2025-01-30 13:06
報稅季節今天開始。美聯社

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

2025-01-27 10:10
搜救人員在31日繼續在波多馬克河尋找殘骸。（美聯社）

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

2025-01-30 12:48
移民及海關執法局（ICE）的執法過程。示意圖。美聯社

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

2025-01-23 14:53
美國首都華盛頓特區29日發生民航機與軍用直升機相撞，造成兩機所有乘客、機組人員與軍人共67人全部罹難。圖為30日搜救人員在波多馬克河一處殘骸附近。美聯社

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

2025-01-30 18:58

超人氣

更多 >
這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃

這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃
花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機
川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關
撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」
DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況