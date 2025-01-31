華府空難／2華裔花滑新星搭上死亡班機 2中國公民遇難

華裔滑冰新星Angela Yang不幸罹難。(取自UDFSC臉書)

美國航空子公司客機29日晚在華府雷根國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機空中相撞後墜河，客機上的64名乘客中，包括兩名華裔青少年花式滑冰選手，分別是來自維吉尼亞的Edward Zhou(16歲)，以及德拉瓦州的Angela Yang(11歲)；中國駐美國大使館30日證實，遇難者中有兩名中國公民。此外，韓裔滑冰好手Jinna Han也在這架客機上。

根據滑冰運動網站(The Skating Lesson)消息，Edward Zhou住在維州費爾法克斯郡(Fairfax County)，他是Kaiyan及Joe Zhou的獨子，大家都知道他的父母總是一起陪著他到處比賽、練習；消息提到，這次周家三人都在出事的美航5342班機，不過此消息到本報截稿時未獲證實。

除了上述兩位華裔選手外，根據美聯社及紐約郵報報導，波士頓滑冰俱樂部執行長Doug Zeghibe在30日舉行記者會表示，該航班的遇難者有六位是來自波士頓士頓滑冰俱樂部的選手及家屬，包括韓裔Jinna Han和母親Jin、韓裔Spencer Lane和收養他的白人母親Molly，曾獲得世界雙人滑冰冠軍的俄羅斯滑冰教練夫婦Evgenia Shishkova和Vadim Naumov也不幸在失事的美航5342班機上。

Evgenia Shishkova和Vadim Naumov在1994年贏得花式滑冰世界錦標賽雙人組冠軍，目前居住在美國，從事訓練年輕的滑冰運動員。 曾獲得世界雙人滑冰冠軍的俄羅斯滑冰教練夫婦Evgenia Shishkova和Vadim Naumov也在29日失事的美航5342班機上。(路透)

遇難的華裔滑冰選手Edward Zhou，是「北維滑冰俱樂部」(The Skating Club of North Virginia)的成員，根據Edward Zhou的社交媒體Instagram顯示，去年8月15日他才剛滿16歲，來自維州的他於2021年時，還受邀參加過華府大專院校校友會聯合會助力2022冬奧系列活動之一的「冰上旋律」大型公益冰上表演。

Edward Zhou曾在2022年的美國滑冰賽的青少年組獲得佳績。 Edward Zhou剛滿16歲。(Edward Zhou的Instagram截圖)

根據Angela Yang參加的德拉瓦大學滑冰俱樂部(UDFSC)臉書貼文，Angela跟她的滑冰雙人舞伴Sean Kay都參加了在堪薩斯州威契塔市(Wichita)舉行的花式滑冰錦標賽，兩人也都搭上了美航5342班機。據指出，Angela的母親也陪同她到堪州出賽，並搭乘同航班返家。

該俱樂部在21日貼文祝福選手們比賽順利，而在華府機場空難後，有臉友在該貼文下留言詢問是否選手們搭上了發生意外班機，另一臉友回稱「令人傷心，他們都在該班機上」。

曾被選為UDFSC去年11月之星的Angela Yang，在該俱樂部臉書表示，她在成長過程中，因為姐姐和哥哥都打曲棍球，看著他們打曲棍球也激發了她開始滑冰的興趣。一開始她先打曲棍球，但隨著時間的推移，Angela發現自己對冰舞產生了濃厚興趣。所以從那時起她改攻冰上舞蹈。

她還提到，當自己情緒低落時，家人總是會予以鼓勵。她的目標是本賽季進入全國單人舞錦標賽，明年進入全國冰舞錦標賽決賽。在冰場外，她喜歡在iPad上創作數位藝術，還喜歡旅行和玩電玩。

美國隊雙人滑冰選手Luke Wang也參加了在堪州的比賽，他告訴「麥克拉奇新聞」(McClatchy News)，包括他在內獲得精英組資格的運動員，在當地多待了一天，其他運動員搭上了美國航空5342航班。

滑冰協會後來透過簡訊通知了Luke Wang和其他人。王在29日晚間於X發文寫道，「為從威契塔飛往華府的航班上所有人祈禱，」他也提到「乘客中有滑冰選手和教練，令人非常心碎」。