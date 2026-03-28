整理包／華人神探李昌鈺辭世 一生追求真相與科學

李昌鈺鑑證科學研究中心的一面牆上張貼著媒體雜誌重要案子的報導，包括OJ辛普森殺妻案世紀大審。（記者許振輝／攝影）

世界知名法醫鑑識專家、被譽為「華人神探」的李昌鈺 博士(Henry C. Lee)於27日於美國內華達州亨德森家中安詳辭世，享壽87歲。他一生致力教育與公共服務，著作等身，曾獲30項榮譽學位，並長年捐出演講收入回饋社會。

李昌鈺生前最後仍致力於學術研究，正完成一本關於失蹤人口調查的新書，預計近期出版。

🔍國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲

李昌鈺職業生涯橫跨全球，曾在美國50州及46國擔任鑑識專家，與600個執法機構合作，並在各類刑事與民事案件中出庭作證逾千次，包括備受矚目的辛普森案( O.J. Simpson trial)。他亦參與多起重大案件調查，如甘迺迪總統遇刺案重啟調查、911事件鑑識工作等。more...

🔍李昌鈺去年獲聘復旦名譽教授 母親一句話影響一生

李昌鈺小時候，父親因意外去世，中學沒有畢業的母親，獨自帶著13個孩子輾轉到上海，之後又到了台灣。李昌鈺在台灣考上警察大學，年僅22歲成為警察，並從此開啟了警界生涯。在李昌鈺心目中，媽媽是世界上最偉大的媽媽。more...

🔍李昌鈺子女憶父親追求真相：一生致力讓不可能成為可能

李昌鈺的子女雪莉(Sherry)與史丹利(Stanley)發表聯合聲明，追憶父親一生對真相與科學的追求，並感謝各界長期支持。聲明指出，對世人而言，李昌鈺是享譽國際的鑑識科學先驅，但對家人而言，他更是一位不知疲倦、充滿智慧且熱愛世界的父親。「父親的大腦似乎永遠高速運轉，不斷分析周遭一切。」more...

李昌鈺擁有「神探」、「現代福爾摩斯」等美譽，獲得的獎牌數不盡，辦公室牆上掛的只是其中部分。（本報檔案照）

🔍除了眼睛 所有器官都捐出…李昌鈺讓證據說話

李昌鈺：你一定要自己強，好學、知識淵博。我的儀器、能力、人緣都比別人強，這個鑑識中心別的地方找不到。建立時就有vision，要自力更生。我們中國人做任何一行，單打獨鬥時都比別人好，但難團結。我收了許多中國、台灣學生，都變成好朋友。more...

🔍李昌鈺不拜神：沒碰過受害人託夢…談與薄熙來王立軍關係

李昌鈺說，中國警察曾有「實在無法破案，提議上山拜神」的說法。「我說我從沒拜過，也從來沒有過受害人給我託夢；我只是盡力，破不了也沒辦法，不是每件案子都能破的。只要盡了力，並不是沒破，只是時機未到，但不能為了破案立功，不去找應有證據，而造成冤案。」more...

🔍學生鄧洪：他兩天前剛完成不可能任務

鄧洪表示，「老師臨終前兩個月，還不忘為世界留下最後的禮物，口述完成如何用現代思維破解失蹤人口案一書」，該書以現代科技與鑑識思維為核心，探討如何破解失蹤人口案件，凝聚李昌鈺重要經驗與理念。more...