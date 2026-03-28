整理包／華人神探李昌鈺辭世 一生追求真相與科學
世界知名法醫鑑識專家、被譽為「華人神探」的李昌鈺博士(Henry C. Lee)於27日於美國內華達州亨德森家中安詳辭世，享壽87歲。他一生致力教育與公共服務，著作等身，曾獲30項榮譽學位，並長年捐出演講收入回饋社會。
李昌鈺生前最後仍致力於學術研究，正完成一本關於失蹤人口調查的新書，預計近期出版。
🔍國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲
李昌鈺職業生涯橫跨全球，曾在美國50州及46國擔任鑑識專家，與600個執法機構合作，並在各類刑事與民事案件中出庭作證逾千次，包括備受矚目的辛普森案( O.J. Simpson trial)。他亦參與多起重大案件調查，如甘迺迪總統遇刺案重啟調查、911事件鑑識工作等。more...
🔍李昌鈺去年獲聘復旦名譽教授 母親一句話影響一生
李昌鈺小時候，父親因意外去世，中學沒有畢業的母親，獨自帶著13個孩子輾轉到上海，之後又到了台灣。李昌鈺在台灣考上警察大學，年僅22歲成為警察，並從此開啟了警界生涯。在李昌鈺心目中，媽媽是世界上最偉大的媽媽。more...
🔍李昌鈺子女憶父親追求真相：一生致力讓不可能成為可能
李昌鈺的子女雪莉(Sherry)與史丹利(Stanley)發表聯合聲明，追憶父親一生對真相與科學的追求，並感謝各界長期支持。聲明指出，對世人而言，李昌鈺是享譽國際的鑑識科學先驅，但對家人而言，他更是一位不知疲倦、充滿智慧且熱愛世界的父親。「父親的大腦似乎永遠高速運轉，不斷分析周遭一切。」more...
🔍除了眼睛 所有器官都捐出…李昌鈺讓證據說話
李昌鈺：你一定要自己強，好學、知識淵博。我的儀器、能力、人緣都比別人強，這個鑑識中心別的地方找不到。建立時就有vision，要自力更生。我們中國人做任何一行，單打獨鬥時都比別人好，但難團結。我收了許多中國、台灣學生，都變成好朋友。more...
🔍李昌鈺不拜神：沒碰過受害人託夢…談與薄熙來王立軍關係
李昌鈺說，中國警察曾有「實在無法破案，提議上山拜神」的說法。「我說我從沒拜過，也從來沒有過受害人給我託夢；我只是盡力，破不了也沒辦法，不是每件案子都能破的。只要盡了力，並不是沒破，只是時機未到，但不能為了破案立功，不去找應有證據，而造成冤案。」more...
🔍學生鄧洪：他兩天前剛完成不可能任務
鄧洪表示，「老師臨終前兩個月，還不忘為世界留下最後的禮物，口述完成如何用現代思維破解失蹤人口案一書」，該書以現代科技與鑑識思維為核心，探討如何破解失蹤人口案件，凝聚李昌鈺重要經驗與理念。more...
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