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國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲

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國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲

特派員黃惠玲／即時報導
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著名法醫鑑識專家李昌鈺27日辭世。(紐黑文大學官網截圖)
著名法醫鑑識專家李昌鈺27日辭世。(紐黑文大學官網截圖)

世界知名法醫鑑識專家、被譽為「華人神探」的李昌鈺博士(Henry C. Lee)於27日於內華達州亨德森家中安詳辭世，享壽87歲。其家人與其任教超過50年的紐黑文大學(University of New Haven)聯合發布了消息。

李昌鈺生前最後仍致力於學術研究，正完成一本關於失蹤人口調查的新書，預計近期出版。他一生著作等身，出版或合著超過40本書籍。

他於1975年加入紐黑文大學，創立法醫科學課程，從僅有簡單設備的小型教室，發展成國際知名、跨領域的頂尖學術單位。1998年創立鑑識科學研究所，並於2010年啟用先進設施，包括犯罪現場模擬中心與高科技鑑識實驗室。

在公共服務方面，李昌鈺曾任康乃狄克州首席鑑識官及州警鑑識實驗室主任(1978至2000年)，並於1998年至2000年間擔任公共安全廳廳長及州警總監，對美國鑑識體系發展影響深遠。

其職業生涯橫跨全球，曾在美國50州及46國擔任鑑識專家，與600個執法機構合作，並在各類刑事與民事案件中出庭作證逾千次，包括備受矚目的辛普森案( O.J. Simpson trial)。他亦參與多起重大案件調查，如甘迺迪總統遇刺案重啟調查、911事件鑑識工作等。

年齡對於李昌鈺來說，向來不是困擾，去年9月他在紐約一場演講中曾說：「雖然我按照出生來算已經86歲了，但我的心理年齡只有20、30歲，有時碰到新奇的玩具，更像只有十幾歲。」

李昌鈺1938年生於中國江蘇如皋，後隨家人移居台灣，畢業於中央警官學校，22歲即升任警官隊長，創下當時最年輕紀錄。1964年赴美深造，取得紐約大學生物化學博士學位。

他一生致力教育與公共服務，曾獲30項榮譽學位，並長年捐出演講收入回饋社會。李昌鈺於2017年痛失妻子，身後留下子女及家人。他生前低調謙遜，表示不舉行公開追思儀式。

紐黑文大學校長弗雷德里克森表示，李昌鈺對鑑識科學與執法領域的貢獻「無與倫比」，其影響將延續於無數學生與專業人士之中。

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李昌鈺擁有「神探」、「現代福爾摩斯」等美譽，獲得的獎牌數不盡。(本報檔案照)
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李昌鈺

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