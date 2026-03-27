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國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲

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華人神探李昌鈺辭世 西來寺法師兩周前曾前往祈福

記者張宏／洛杉磯即時報導
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神探李昌鈺博士（中）去年還來洛杉磯參加活動，期間為準備參選的律師鄧洪（右）和劉龍珠（左）打氣。（記者張宏／攝影）
神探李昌鈺博士（中）去年還來洛杉磯參加活動，期間為準備參選的律師鄧洪（右）和劉龍珠（左）打氣。（記者張宏／攝影）

華人神探、國際知名鑑識專家李昌鈺博士27日於內華達州亨德森住所辭世，享年87歲。其家人與紐黑文大學(University of New Haven)27日聯合發布消息，證實其死訊。在臨終前，李昌鈺的學生、律師鄧洪曾多次前往其住所探望，西來寺主持慧東法師也曾帶領法師在兩周前專程去亨德森為其祈福。

李昌鈺長年任教於紐黑文大學，並擔任榮譽教授及鑑識研究與培訓中心主任，在鑑識科學領域具深遠影響。其職業生涯中，曾協助約600個執法機構辦理重大案件，並參與多起國際矚目案件的鑑識與作證工作。他曾參與或提供專業意見的案件包括辛普森案、JonBenét Ramsey案、Helle Crafts woodchipper謀殺案、Laci Peterson案、Chandra Levy案、Elizabeth Smart綁架案，以及前總統John F. Kennedy暗殺後續調查等。

根據其個人資料顯示，其一生參與或協助偵辦案件約達8000件。紐黑文大學校長Jens Frederiksen表示，李昌鈺「對學術界、鑑識科學與執法領域的貢獻卓越且無可比擬，其影響將長存於後世」。

李昌鈺出生於中國大陸，在台灣成長，1965年與妻子Margaret移民美國。其妻已於2017年辭世。李昌鈺身後留下女兒Sherry Hersey與兒子Stanley Lee及其家人，另有現任妻子Angel Xiaping Jiang及其子女。

李昌鈺一生著述豐富，出版及合著約40本著作，其最後一本關於失蹤人口調查的書籍預計將於近期出版。

李昌鈺

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