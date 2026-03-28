李昌鈺不信鬼神卻爆「前世是和尚」法名「解塵」與聖嚴法師淵源曝光

李昌鈺數月前出席洛杉磯世界日報活動並辦講座。（本報採訪中心／攝影）

國際知名刑事鑑識專家李昌鈺 於27日傳出於美國家中辭世，享壽87歲。縱橫鑑識領域數十年，他以科學辦案聞名，一生強調證據至上、不信鬼神，卻也曾分享一段與宗教與前世相關的特殊經歷，形成其人生中頗具反差的一面。

李昌鈺過去多次公開表示，自己只相信科學與證據，對於鬼神之說並不認同。然而，他也曾受邀至不同宗教團體演講，並提及自身成長背景與一段從小流傳的故事。他指出，家中共有13名兄弟姊妹，兄弟的小名多以「寶」字作結，姊妹則以「珠龍」、「珠鳳」等命名，唯獨他的小名為「解塵」。這個與眾不同的名字，源自他嬰兒時期的一段經歷。

據其轉述，出生後不久，李昌鈺經常無故啼哭。某日一名和尚前來家中，表示並非化緣，而是要拜見「過去的師父」，並指家中嬰孩即為其前世師父。當和尚見到襁褓中的李昌鈺時，隨即跪地稱拜，奇特的是，當時的他也隨之停止哭泣。和尚進一步指出，李昌鈺前世為出家人，此生轉世為人服務社會，因此家人便將他的小名改為其前世法名「解塵」。

對此說法，李昌鈺長大後並未全然採信。直到1985年他返回中國江蘇探親時，情況出現轉折。一名堂哥不僅能準確說出其兄弟姊妹姓名，甚至提及他的小名「解塵」，且所述內容比母親更為詳盡，並指稱他前世來自狼山的和尚，讓李昌鈺感到相當震驚。

此外，他也曾提到，自己曾前往法鼓山拜會已故的聖嚴法師。當時聖嚴法師身體欠佳，仍堅持會面，原本預計短暫交流，最終卻長談約2個半小時。交談中得知，聖嚴法師同樣出身狼山，且對「解」字輩僧人有所印象，並曾邀請李昌鈺隔年出席佛教大會，但該計畫最終因聖嚴法師當年辭世而未能實現。