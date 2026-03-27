李昌鈺辭世╱學生鄧洪：他兩天前剛完成不可能任務

在李昌鈺（左）去世兩周前，鄧洪去亨德森探望老師。（鄧洪提供）

國際鑑識權威李昌鈺 辭世，其門生、華人律師鄧洪緬懷恩師。鄧洪說，當生命走到盡頭，李昌鈺仍留給世界最後禮物，以口述方式完成最後一本關於失蹤人口調查的作品，將畢生鑑識智慧凝結成冊。老師不僅改變他的一生，也留下思考和傳承。

律師鄧洪是李昌鈺的學生，每次李昌鈺來南加，鄧洪都當全職司機，全程陪伴。李昌鈺生病後，鄧洪幾乎每周都從南加去內華達州亨德森看望。鄧洪表示，「老師臨終前兩個月，還不忘為世界留下最後的禮物，口述完成如何用現代思維破解失蹤人口案一書」，該書以現代科技與鑑識思維為核心，探討如何破解失蹤人口案件，凝聚李昌鈺重要經驗與理念。鄧洪24日（周二）與李昌鈺女兒通話，得知書稿已完成，計畫周末帶老師喜愛的食物前往探望，未料李昌鈺在得知書稿完成後，便安然辭世，令他深感不捨。

談及兩人相識，鄧洪表示，當年他任職世界日報記者期間，因採訪辛普森（O.J. Simpson）案與李昌鈺結識。李昌鈺專業且謙和的風範，令他印象深刻，兩人由此建立深厚情誼。李昌鈺更鼓勵他攻讀法學院，走上法律之路。在鄧洪成為律師後，李昌鈺亦曾擔任專家證人，協助其贏得案件。他曾問及如何報答，李昌鈺則回應：「不需要報答，你只需在有能力時，為華人爭光，在主流社會中以華人為榮，並盡力幫助社區與他人。」這番話成為鄧洪人生重要指引和2027參選第59選區加州眾議員的動力。

鄧洪說，早在1996年，他曾協助整理出版李昌鈺首本作品「神探李昌鈺破案實錄」。在生命最後兩個月，李昌鈺再次委託他，延續該書兼具專業性與可讀性風格，從其經手的8000多宗案件中，挑選失蹤人口案例進行整理與分析。儘管鄧洪當時忙於事業與競選，仍認為這是老師留給世界的重要禮物，便聯合另外三名學生共同完成。三人與李昌鈺透過每日清晨電話溝通，由老師親自口述、學生整理資料與撰寫，最終在李昌鈺辭世前一至兩天完成13章初稿並交付出版社，完成這項「不可能完成的任務」。

鄧洪表示，該書主題經多次討論，最終選定「失蹤人口」，因李昌鈺認為，即使科技進步，失蹤案件仍不會消失，反而更需要運用高科技與人工智慧協助偵查，並舉例年初失蹤的NBC「Today」節目主持人Savannah Guthrie的84歲母親Nancy Guthrie，至今依然下落不明，這本書凝聚李昌鈺對鑑識科學未來發展的思考與傳承。

李昌鈺一生桃李滿天下，學生遍布全球200多個國家。即便年事已高，仍持續受邀各地講學，且對年輕學生多採免費授課，隨行學生亦多自費參與，只為不增加校方負擔。鄧洪說，「李昌鈺不僅是刑偵專家，更是我的老師與恩人，也是華人的驕傲。」