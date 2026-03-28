李昌鈺辭世／曾拍台劇同框蔡淑臻 演出專業細節「全程零NG」

李昌鈺生前曾演出台劇「鑑識英雄II正義之戰」。（截圖自YouTube）

享譽國際的鑑識權威李昌鈺 博士，於27日在美國內華達州亨德森住處辭世，享壽87歲。這位被外界稱為「華人神探」的專家，一生投入刑事鑑識領域，足跡遍及多起重大案件，並曾參與美國前總統甘迺迪遇刺案的後續調查工作，同時也多次受邀來台協助重大刑案，更曾參與過戲劇作品。

在影視領域，他的專業經歷也被搬上螢光幕。以其辦案歷程為核心製作的紀錄片影集「蛛絲馬跡」（Trace Evidence: The Case Files of Dr. Henry Lee），於2024年與2025年推出兩季，透過案件重建與科學分析過程，呈現如何從細微跡證中抽絲剝繭，還原事件真相，讓觀眾一窺鑑識工作的實際樣貌。

除了紀錄片之外，李昌鈺亦曾參與戲劇演出。2019年81歲的他首度在台劇「鑑識英雄II正義之戰」中現身，飾演國際級鑑識專家，並親自指導相關專業橋段，與蔡淑臻、周孝安有對手戲。據劇組透露，他在拍攝涉及專業判讀的場景時，展現出高度精準與熟練度，相關操作細節完全「零NG」，嚴謹態度令現場人員印象深刻。

不僅如此，李昌鈺在2022年更受邀加入中國職場實境節目「初入職場的我們·法醫季」，在節目中擔任模擬考核的「特約見證官」，並透過連線分享多年辦案經驗。儘管年事已高，仍以清晰思路與充沛精神講述案例，讓現場法醫實習生深受啟發。