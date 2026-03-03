名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

多位主廚分享白花椰菜最美味的烹調方式。白花椰菜示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Louis Hansel）

白花椰菜 是很常見的食材，最常見的方式是水煮或清蒸，但吃起來可能比較平淡。其實白花椰菜本身容易吸收各種風味，不妨試試以淋上奶油、橄欖油，並以香草點綴，換成烘烤、快炒與燒烤烹調，簡單又好吃。其中多位主廚最推薦以油煎或油炸花椰菜，不僅外表金黃、口感酥脆，撒上各種香料後更是滋味無窮，讓人忍不住一口接一口。

Eating Well報導，白花椰菜是超市裡最常見的品種，農夫在種植過程會遮蓋花球、抑制葉綠素因此呈現白色，但除此之外還有幾類變種，每種都有不同顏色和風味，如羅馬花椰菜（Romanesco）是白花椰菜與青花菜的混種，呈現綠色，因為獨特的碎形外觀又被稱為「恐龍青花菜」，味道比白花椰菜更油潤，質地如奶油綿密。接著是紫花椰菜，富含花青素，生吃時有較明顯的甜味。還有橘花椰菜，富含β-胡蘿蔔素，味道類似紫花椰菜，溫和而帶點甜味。

曾獲頂尖主廚大對決（Top Chef）冠軍的主廚加西亞（Danny Garcia）說，他偏好用少量橄欖油稍微煎一下白花椰菜，再放進烤箱烤，讓花椰菜浸滿橄欖油而不會太乾，同時又保留烤過的酥脆感，搭配印法混合香料（Vadouvan）、葡萄乾、醃洋蔥與拉布尼乳酪和新鮮香草上菜。他建議將花椰菜切成大塊，口感最佳，而且要用油充分浸泡，煎過後的花椰菜可以撒點鹽巴。

烹飪教育學院（Institute of Culinary Education）的素食廚藝烹飪講師拉馬利塔（Richard LaMarita）說，想要增加酥脆醬漬花椰菜的口感，建議將花椰菜切成一口大小，完全浸泡至油裡，再加熱至華氏350度持續一分鐘，直到花椰菜表面呈金黃色並產生酥脆的質感。他最推薦趁著花椰菜還熱時，裹上一層辣椒羅望子醬並搭配根芹菜上桌，如果沒有馬上要吃可以再放回烤箱烤一下。

素食餐廳Hey, Sunshine Kitchen的姊妹花老闆瑞（Heather Golden Ray）與恩格爾（Jenny Engel）表示，帶有酥脆酸甜風味的炸花椰菜是招待訪客的首選，她們會使用非基因改造的米糠油（rice bran oil）根據花椰菜切塊大小，油炸90秒到2分鐘，放到鋪好廚房紙巾的烤盤上吸收多餘的油，再轉移到大碗裡，淋上油醋汁、杏仁與蔓越莓，最後以新鮮薄荷點綴。

另一位曾獲頂尖主廚大對決冠軍的主廚威廉森（Brooke Williamson）說，想以烘烤方式模擬出油炸的口感，她會以超酸優格、咖哩、薑黃、香菜等香料醃漬，再平鋪一層放進烤箱，注意不要層疊擺放，以免過程蒸熟，以華氏425度的高溫烤到天然糖份析出，表面呈現漂亮的金色。