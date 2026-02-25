重養生也運動 52歲女子卻因2個錯誤減肥習慣「愈減愈肥」

中年減肥最好的方法不是努力，改掉「NG減肥習慣」才能更有助減重。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

人類的新陳代謝隨著年紀增長減緩，許多人步入中年後身材開始不受控，必須嘗試各種方法維持健康。根據日本媒體「TRILL」報導，一位日本埼玉縣的52歲C女士表示，自己執行電視和社群媒體上介紹的健康養生法，每天早上喝熱水，每晚進行肌力訓練，晚上不吃碳水化合物，結果卻是「每天都覺得很累」。

報導指出，C女士最大的問題在於採取了「NG減肥習慣」。首先是每天做運動。

C女士表示，她每天晚上都會一邊看電視或影片，一邊做30下深蹲。即使當天很累也從不間斷，「我擔心自己一天沒做就會退步」。

報導指出，運動固然重要，但是對於四、五十歲的中年族群來說，「恢復」和「運動」同樣重要。在持續疲勞的狀態下強迫自己運動，身體會傾向於儲存能量而不是提高新陳代謝。由於這個緣故，C女士的睡眠逐漸變淺，早上醒來也覺得昏昏沉沉。雖然體重沒有變化，但她覺得身材越來越臃腫。

第二個「NG減肥習慣」是晚上不吃主食。

C女士覺得碳水化合物是讓身體發胖的元凶，因此決定晚上不吃主食。然而，這項決定讓她晚上容易感到飢餓，特別想吃甜食。導致血糖 不穩定，更容易囤積脂肪。這是因為吃太少反而讓身體感到危機，因此開啟防禦模式。

為了改善健康，C女士改成每週設定兩天「耍廢日」，不做任何運動，晚上也吃少量主食。結果不僅睡眠變得更穩定，精神也更好。幾個月後，C女士的身材明顯變瘦。

報導指出，中年減肥最好的方法不是努力，那些以為對身體有益的事情，有時反而傷身。若長時間感到疲勞，且減肥效果不彰，請務必鼓起勇氣放棄。