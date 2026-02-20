我的頻道

貝加爾湖事故7中客溺亡 目擊者：冰面滿是裂紋

冬奧同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

營養師點名6款好市多食物 助增蛋白質

世界新聞網／輯
鮭魚示意圖。(取材自Unsplash @Caroline Attwood)
鮭魚示意圖。(取材自Unsplash @Caroline Attwood)

隨著新的一年到來，不少民眾將「增肌、強化體能」列為健康目標。認證運動營養師塔拉．柯林伍德（Tara Collingwood）指出，飲食內容對肌肉成長與恢復至關重要，若能選擇高蛋白、營養密度高且取得方便的食材，將有助於長期維持訓練成果。據網站Eat This, Not That報導，她點名多款在好市多Costco）即可入手的食品，認為適合納入日常飲食中，作為新年增肌或增加蛋白質攝取的基礎配置。

1. 柯克蘭去骨去皮雞胸肉（Kirkland Signature Boneless Skinless Chicken Breasts）

柯林伍德表示，瘦肉與高品質蛋白質是肌肉修復與生長的核心，其中雞胸肉因脂肪含量低、蛋白質密度高，被視為增肌飲食中的主力食材。她指出，好市多販售的去骨去皮雞胸肉用途多元，適合事先備餐，可用於快炒、碗裝料理或其他日常餐點，有助於在不增加過多熱量的情況下，滿足訓練後的蛋白質需求。

2. 柯克蘭希臘式無脂優格（Kirkland Signature Greek Nonfat Yogurt）

在乳製品方面，柯林伍德推薦希臘式無脂優格作為補充蛋白質的便利選擇。她說明，每份希臘優格約含 18 公克蛋白質，蛋白質含量約為一般優格的兩倍，且不含添加糖，有助於控制熱量攝取。此類產品不僅適合直接食用，也常被用作果昔或點心的基底。

▲ 影片來源：Instagram＠tommy_sacfoodie（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

3. 阿拉斯加野生銀鮭魚排（Wild Alaska Coho Salmon Filets）

針對海鮮類，柯林伍德指出，鮭魚等高脂魚類除了提供高品質蛋白質外，也富含Omega-3脂肪酸，對於減少發炎反應與促進運動後恢復具有助益。她表示，將此類魚類納入日常飲食，有助於同時補充增肌所需的蛋白質與健康脂肪。

4. 乳清蛋白粉（多種品牌）

在無法即時攝取完整餐食時，乳清蛋白粉被視為補充蛋白質的替代方案。柯林伍德指出，每一勺乳清蛋白粉通常可提供約 24 公克蛋白質，適合運動後或早晨快速補充。她補充，乳清蛋白所含的胺基酸吸收速度快，有助於在高強度訓練後啟動修復機制。

▲ 影片來源：Instagram＠trainermikeyy（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

5. Wild Planet野生長鰭鮪魚罐頭（Wild Albacore Tuna）

柯林伍德也推薦罐頭鮪魚作為高蛋白、可長期保存的選項。她指出，每份野生長鰭鮪魚約可提供 30 至 33 公克蛋白質，對於需要提高蛋白質攝取量的族群而言，是相當實用的食材，且可靈活運用於沙拉、飯碗、三明治或簡易拌食。

▲ 影片來源：Instagram＠wincofoods（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

6. 柯克蘭有機去殼大麻籽（Hemp Hearts）

在植物性蛋白來源中，柯林伍德點名有機去殼大麻籽。她表示，雖然單次攝取量不大，但每 3 湯匙約含 10 公克蛋白質，並同時提供健康脂肪與礦物質，適合作為果昔、燕麥或優格的加料選擇，補充整體蛋白質與營養密度。

▲ 影片來源：Instagram＠costco.hotbuys（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

