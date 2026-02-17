我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尋找NBC女主播失蹤母 手套DNA匹配無結果

沒關稅沒投資 川普啟動美日「超大型」協議 首波360億美元對象出爐

春節團圓要面對親友盤問就焦慮 醫：想改善不是壓制情緒 從4方面著手

記者陳雨鑫／台北即時報導
每逢春節又到了與家人、親友相聚時刻，但不少人一想到要與許久未見的親友交際，就感到無比焦慮。示意圖。（AI生成）
每逢春節又到了與家人、親友相聚時刻，但不少人一想到要與許久未見的親友交際，就感到無比焦慮。示意圖。（AI生成）

每逢春節又到了與家人、親友相聚時刻，但不少人一想到要與許久未見的親友交際，就感到無比焦慮。台北榮總遺傳優生科主任張家銘說，焦慮是人體面對危險時的自我保護機制，但焦慮後卻無法立即恢復時，會使身體長期處於警戒狀態，焦慮恐從短暫反應轉為焦慮體質，而想改善焦慮重點不在「壓制情緒」，而是協助神經系統恢復合理節奏，建議可穩定睡眠、避免血糖劇烈波動、降低慢性發炎與照顧腸道健康等四方面著手。

張家銘表示，許多人一出生就容易焦慮，容易焦慮的人並不是心理系統脆弱，而是大腦「威脅警報系統」與「煞車機制」之間的節奏失衡所致。焦慮是身體面對危險時的一種自我保護機制，焦慮時，人體會啟動交感神經系統，使心跳加快、注意力提升，協助人類在演化過程中避開風險。然而，當警報響得快、卻難以關閉，身體長期處於高警戒狀態，焦慮便可能從短暫反應轉為體質傾向。

張家銘說，理想狀況下，威脅解除後應由副交感神經接手，讓心跳放慢、肌肉放鬆、大腦恢復平靜，但部分人天生「神經煞車」效率較慢，導致緊繃感持續，出現失眠、腸胃不適、肩頸僵硬與反覆擔憂等現象。

近年大型基因研究也支持這項觀點，一項發表於Nature Genetics的全基因體關聯研究，分析超過12萬名焦慮症患者與70多萬名對照者，找出58個相關遺傳位點，核心多與抑制性神經傳導系統有關，其中關鍵角色為伽瑪胺基丁酸（GABA），負責在大腦過度興奮時將節奏拉回穩定。研究同時發現，焦慮與重度憂鬱症、創傷後壓力症候群具有高度遺傳關聯，顯示多種情緒困擾可能源自相同的神經調節失衡。

張家銘說，調整焦慮的重點不是「壓制情緒」，而是協助神經系統恢復合理節奏，平時生活的型態改變可從四大方向著手，包括穩定睡眠、避免血糖劇烈波動、降低慢性發炎與照顧腸道健康。

固定作息、減少夜間藍光刺激，有助神經傳導物質重整；規律飲食、減少精製糖可降低壓力荷爾蒙起伏；攝取富含Omega-3脂肪酸與多酚類食物、培養運動習慣，能緩解發炎反應；增加膳食纖維與發酵食物，則有助腸腦軸穩定情緒。

另外，他也建議，可補足優質蛋白質作為神經傳導物質的原料，並攝取維生素B群與鎂，協助神經穩定，同時避免過量咖啡因與高加工食品刺激興奮性神經活動。

張家銘表示，基因僅解釋約一成焦慮傾向，生活型態影響更為關鍵。透過改善睡眠、代謝與壓力節奏，大腦具有可塑性，神經迴路可逐漸重組，讓長期緊繃狀態慢慢鬆動。

世報陪您半世紀

血糖 咖啡 春節

上一則

外星人是真的？歐巴馬改口稱是「開玩笑」

下一則

別急著找水電工 馬桶簡單維修自己動手省時省錢

延伸閱讀

春節瘋狂追劇 精神醫師示警開工恐出現「追劇失落症候群」

春節瘋狂追劇 精神醫師示警開工恐出現「追劇失落症候群」
習俗篇／春節祭祖「千元鈔圍爐」 命理專家：激發財氣、讓財運亨通

習俗篇／春節祭祖「千元鈔圍爐」 命理專家：激發財氣、讓財運亨通
這項運動能對抗失智症 門檻低、簡單又免費

這項運動能對抗失智症 門檻低、簡單又免費
馨之苑春節聯歡 華人長者享溫暖年味

馨之苑春節聯歡 華人長者享溫暖年味

熱門新聞

三星座「長期主義」將迎來兌現時刻，事業與財運進入持續上升通道。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬

2026-02-13 21:25
四星座愈忙愈穩，事情推展更順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ fauxels）

年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順

2026-02-11 21:25
紫莖澤蘭示意圖，非新聞當事人所種植。(取材自Unsplash @Stephanie Gibeault)

他種這些植物形成「天然籬笆」 擋住鄰家醜風景

2026-02-10 20:25
「最高甜好嗑」甜寵劇TOP10出爐。左為「十二封信」、右為「狙擊蝴蝶」。（取材自豆瓣）

最高甜好嗑甜寵劇TOP10 「驕陽似我」奪第二、冠軍CP讓觀眾難出坑

2026-02-11 20:25
好市多的北海道干貝很受會員歡迎。好市多示意圖，和本新聞無關。(新華社)

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

2026-02-06 19:25
不少在美華人喜歡在庭院裡種植園藝，好市多這款結實耐用的架子可多用途使用。（讀者提供）

好市多「種花神架」打折 華人園藝圈瘋搶：可拆可疊 還能當小溫室

2026-02-13 20:25

超人氣

更多 >
川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
瘦肚子不靠卷腹 健身教練曝5個居家運動「每天20分鐘」

瘦肚子不靠卷腹 健身教練曝5個居家運動「每天20分鐘」