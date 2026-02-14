我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美駐中國外交官穿大花襖、吹嗩吶 齊唱「大東北我家鄉」

洛杉磯華埠又一老字號關門？原因並非「大環境」

過年打掃閃腰、脖子卡？醫師提醒大掃除3重點防痠痛

記者林敬家／彰化即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
輕柔的頸部側拉伸可改善肩頸不適。（圖／彰化馬光中醫診所提供）
輕柔的頸部側拉伸可改善肩頸不適。（圖／彰化馬光中醫診所提供）

16日就是除夕，仍有家戶做最後清掃，不過民眾在清理天花板、搬動家具後，出現肩頸痠痛、腰部拉傷，中醫師提醒，大掃除若姿勢不當、用力過度，容易造成肌肉拉傷與關節不適，建議打掃前伸展，地板清潔或搬運物品時，切記「以蹲代彎」，以分段進行、量力而為大掃除就能降低受傷風險。

台灣彰化馬光中醫診所醫師羅凱陽說，春節前後最常見的打掃傷害以肩頸拉傷與腰部扭挫傷。肩頸疼痛多因長時間低頭、抬頭或反覆勞動，導致肌肉緊繃發炎；腰部扭挫傷則常發生在彎腰搬重物時，尤其伴隨左右旋轉動作，容易瞬間用力過度而受傷。

打掃前伸展 打掃時「以蹲代彎」 打掃分段進行

羅凱陽建議，清潔高處如天花板、窗戶時，可準備小板凳或梯子，避免過度仰頭與長時間高舉手臂，必要時改用長柄清潔工具；各項清潔工作應輪流進行，每20至30分鐘適度休息，以減輕肩頸與手臂負擔。進行地板清潔或搬運物品時，切記「以蹲代彎」，避免長時間蹲跪，必要時可使用護腰或護膝，並善用吸塵器或掃地機器人等輔助工具，降低腰部壓力。

此外，他也建議民眾在打掃前後進行簡單的伸展運動，有助於放鬆肌肉、預防疼痛。包括輕柔的頸部側拉伸，以及平躺進行臀部與下背部拉伸動作，每次維持約1分鐘，避免拉到疼痛，左右對稱進行，可視情況每天重複數組。

平躺進行臀部與下背部拉伸動作可改善腰部不適。（圖／彰化馬光中醫診所提供）
平躺進行臀部與下背部拉伸動作可改善腰部不適。（圖／彰化馬光中醫診所提供）

羅凱陽也說，出現持續性疼痛、活動受限或疼痛加劇，應盡早就醫評估，避免小傷拖成慢性問題。過年前的大掃除不必一次完成，分段進行、量力而為。

世報陪您半世紀

春節 關節

上一則

不是藍莓或酪梨 蔬菜營養密度排名冠軍是它

下一則

3星座低調財運卻放大 白羊搶先機拿紅利、他悶聲發財

延伸閱讀

張繼聰增重扮拳擊手 肌肉練到「像醫美做的」

張繼聰增重扮拳擊手 肌肉練到「像醫美做的」
防範肌少症不是只靠吃飽增肌 4招聰明吃 助肌肉合成

防範肌少症不是只靠吃飽增肌 4招聰明吃 助肌肉合成
過年大掃除暗藏「傷」機 醫師教4大原則不受傷

過年大掃除暗藏「傷」機 醫師教4大原則不受傷
養生／易抽筋、失眠 該補充鎂了

養生／易抽筋、失眠 該補充鎂了

熱門新聞

好市多的北海道干貝很受會員歡迎。好市多示意圖，和本新聞無關。(新華社)

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

2026-02-06 19:25
三星座「長期主義」將迎來兌現時刻，事業與財運進入持續上升通道。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬

2026-02-13 21:25
四星座愈忙愈穩，事情推展更順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ fauxels）

年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順

2026-02-11 21:25
北美多間好市多上架切片豬肉，適合華人料理習慣。示意圖，非新聞事件圖。(新華社)

好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好

2026-02-08 19:25
紫莖澤蘭示意圖，非新聞當事人所種植。(取材自Unsplash @Stephanie Gibeault)

他種這些植物形成「天然籬笆」 擋住鄰家醜風景

2026-02-10 20:25
很多人會投資股市，專家說包括房地產、金融等類股今年不值得投資。股市示意圖，和本新聞無關。(路透)

去年美股大漲但別被沖昏頭 專家：今年避開這四類股

2026-02-06 20:25

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
NBA名人賽 林書豪轟致勝「8分球」助字母哥隊獲勝

NBA名人賽 林書豪轟致勝「8分球」助字母哥隊獲勝
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
賣血最大國 全美每天20萬人賣血維生 去年達47億元

賣血最大國 全美每天20萬人賣血維生 去年達47億元