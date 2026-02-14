過年打掃閃腰、脖子卡？醫師提醒大掃除3重點防痠痛

輕柔的頸部側拉伸可改善肩頸不適。（圖／彰化馬光中醫診所提供）

16日就是除夕，仍有家戶做最後清掃，不過民眾在清理天花板、搬動家具後，出現肩頸痠痛、腰部拉傷，中醫師提醒，大掃除若姿勢不當、用力過度，容易造成肌肉拉傷與關節 不適，建議打掃前伸展，地板清潔或搬運物品時，切記「以蹲代彎」，以分段進行、量力而為大掃除就能降低受傷風險。

台灣彰化馬光中醫診所醫師羅凱陽說，春節 前後最常見的打掃傷害以肩頸拉傷與腰部扭挫傷。肩頸疼痛多因長時間低頭、抬頭或反覆勞動，導致肌肉緊繃發炎；腰部扭挫傷則常發生在彎腰搬重物時，尤其伴隨左右旋轉動作，容易瞬間用力過度而受傷。

打掃前伸展 打掃時「以蹲代彎」 打掃分段進行

羅凱陽建議，清潔高處如天花板、窗戶時，可準備小板凳或梯子，避免過度仰頭與長時間高舉手臂，必要時改用長柄清潔工具；各項清潔工作應輪流進行，每20至30分鐘適度休息，以減輕肩頸與手臂負擔。進行地板清潔或搬運物品時，切記「以蹲代彎」，避免長時間蹲跪，必要時可使用護腰或護膝，並善用吸塵器或掃地機器人等輔助工具，降低腰部壓力。

此外，他也建議民眾在打掃前後進行簡單的伸展運動，有助於放鬆肌肉、預防疼痛。包括輕柔的頸部側拉伸，以及平躺進行臀部與下背部拉伸動作，每次維持約1分鐘，避免拉到疼痛，左右對稱進行，可視情況每天重複數組。

平躺進行臀部與下背部拉伸動作可改善腰部不適。（圖／彰化馬光中醫診所提供）

羅凱陽也說，出現持續性疼痛、活動受限或疼痛加劇，應盡早就醫評估，避免小傷拖成慢性問題。過年前的大掃除不必一次完成，分段進行、量力而為。