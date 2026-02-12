喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

喝咖啡不只提神，長達43年的研究指出，長期適量攝取咖啡因，與較低的失智症風險及較佳認知功能有關。（本報資料照片）

喝咖啡 不只提神，長達43年的研究指出，長期適量攝取咖啡因，與較低的失智症 風險及較佳認知功能有關。台灣北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，研究追蹤超過13萬名受試者，結果顯示，每日適量飲用含咖啡因咖啡或茶，失智風險可降低約18%，若以總咖啡因攝取量最高組計算，風險下降幅度可達22%。

《JAMA,美國醫學會期刊》研究顯示，幾乎不飲用含咖啡因者，失智症發生率約為每10萬人年330例；而每日飲用2至3杯標準容量咖啡者，發生率降至每十萬人年141例。在校正生活型態與慢性疾病等干擾因子後，整體風險仍顯著下降。

研究進一步指出，保護效果存在「適量區間」，每日約攝取300毫克咖啡因效果最為明顯，相當於2至3杯240毫升黑咖啡，或1至2杯茶，或兩者混合達到相近總量。超過此劑量後，並未觀察到額外風險下降效果，顯示咖啡因攝取並非越多越好，而是以適量為原則。

張家銘說，依研究定義，一杯為8盎司（約240毫升），一般而言，240毫升黑咖啡約含80至120毫克咖啡因、紅茶約40至60毫克、綠茶約25至45毫克。實際含量仍會因品牌、沖泡方式及濃度不同而有所差異。

張家銘說，研究同時觀察主觀認知退化感受與客觀認知測驗分數。結果發現，適量攝取咖啡因者，不僅自覺記憶退化比例較低，在認知功能測驗中的表現亦略優於低攝取組，顯示影響可能在失智診斷前多年即已開始。

在咖啡因所帶來的影響層面，張家銘說，研究指出咖啡因可阻斷腺苷受體，調節神經傳導效率，減少神經發炎反應。過往實驗與動物研究亦顯示，咖啡因與類澱粉蛋白沉積減少、濤蛋白病理變化調節及神經發炎下降有關。此外，咖啡因也可能透過改善胰島素敏感性與血管功能，間接影響失智風險。

張家銘提醒，咖啡因代謝速度因人而異。部分民眾若代謝較慢，下午飲用可能影響睡眠品質，而長期睡眠不足反而增加神經發炎風險。因此建議將咖啡因攝取安排於早上或中午前，並觀察自身睡眠與心悸反應，適度調整劑量。

張家銘總結，適量咖啡因攝取可能成為促進大腦健康的長期策略之一。然而咖啡因並非單一解方，仍須搭配規律運動、血糖 控制及降低慢性發炎等整體健康管理措施，才能真正降低失智風險。