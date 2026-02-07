82歲「超級爺爺」體能媲美20歲 科學家揭不老關鍵

西班牙一名82歲的爺爺體能宛如20歲，驚呆科學界；示意圖，非新聞當事人。(取材自unsplash/＠sporlab）

西班牙一名82歲的退休 汽車技師胡安・洛佩斯・加西亞（Juan López García），雖然年逾八旬，卻在體能檢測中出現罕見的「逆齡表現」。研究指出，他的最大攝氧量已達一般20至30歲健康男性水準，顛覆外界對高齡體能衰退的既定想像。

每日郵報報導，西班牙卡斯提亞-拉曼查大學（UCLM）與阿爾卡拉大學（University of Alcalá）的研究團隊對胡安進行了深度測試，結果令人震驚。他的最大攝氧量（$VO_2\ max$）高達52.8 ml/kg/min，這是醫學史上80歲以上長者的最高紀錄。他的體能不僅是同齡人的三倍（80歲最大攝氧量平均為17.6），更落在20至30歲健康男性的前20%水準。此外，科學家發現他的肌肉細胞能異常高效地攝取並利用氧氣，這正是他能長時間維持穩定、高速跑步的不老關鍵。

胡安的案例挑戰了「體能必隨年齡大幅下降」的醫學假設。他透露在66歲才開始接觸跑步，幽默地解釋：「因為年輕時沒運動，所以我的『引擎』沒有磨損。」科學家則認為，這顯示出只要具備適當的基因與持之以恆的訓練，人類即便在80歲之後，依然能擁有超凡的身體表現。

長期以來，大眾普遍認為高齡者不適合進行大量或高強度運動。然而，義大利 帕維亞大學運動生理學家波爾切利（Simone Porcelli）向華盛頓郵報表示，胡安的案例證明了衰老的軌跡是可以被改寫的。研究共同作者阿爾卡薩（Julian Alcazar）更強調：「長者從事大量運動不僅是可能的，更應該被視為值得推薦的正向行為。」

相較於胡安，全球先進國家的數據顯得沉重。美國平均健康預期壽命僅64歲。雖然加州 、夏威夷可達70歲，但西維吉尼亞州 居民竟不到60歲就失去健康。而英國成年人健康壽命平均約62歲。一般人在離世前，平均有長達20年的時間必須與疾病或殘疾共處。西班牙的健康壽命則平均為71歲，雖已遠高於美英，但仍凸顯出胡安在82歲依然維持巔峰體能的罕見性。

最新研究顯示，雖然胡安的最大攝氧量驚人，但在乳酸閾值與跑步經濟性等指標上，表現雖佳卻並非極端，這證明了他的成功源於可持續性的長期訓練。胡安平時周跑約65公里，賽前更會翻倍至120公里。訓練包含長距離慢跑與每週數次的間歇訓練。另外，每天在家進行重量訓練，維持肌肉量以支撐高強度奔跑。並遵循地中海飲食，強調天然原形食物。

