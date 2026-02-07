我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

春節解膩必學 超絕年菜「醃水果」上桌全家瘋搶

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友分享用蘋果做水果年菜。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Darina Belonogova）
網友分享用蘋果做水果年菜。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Darina Belonogova）

農曆年吃大魚大肉，想解膩必學這道菜。小紅書網友「深夜小魚干兒」分享一道「醃水果」，稱年夜飯油水重，「這個時候你的醃水果，全家瘋上」，直呼「1分鐘完成1道年夜菜」。貼文引來大量留言，有人大讚「我過年就做它」、「隔著螢幕咽口水」，也有人擔心冬天端出冷藏水果恐怕不受歡迎，擔心「又冷又熱」容易腸胃不適，留言區因此掀起兩派爭論。

根據「深夜小魚干兒」附上的影片內容，她主推兩款特別簡單的醃水果。第一款是「醃蘋果」，準備蘋果、百香果與橙子，並說這是她先前去廈門時「經常點外賣」學到的吃法，形容「巨好吃」，調味上只要稍微淋一點點蜂蜜，過年吃完多道硬菜後再來一盤「酸酸甜甜滿口爆汁」很合適。她還補充，蘋果在她心中原本一直是最無聊的水果之一，但這樣混搭後最好吃。

第二款則是「鳳梨和青檸」。她提醒青檸最好用鹽搓一搓洗乾淨，並表示只取「綠色的皮」，白色部分「會有點苦」不要刮太深。她也提到鳳梨的甜味來源不建議用蜂蜜，因為「鳳梨跟蜂蜜搭在一起有點怪」，改用白糖拌勻，並形容糖會「殺出一點小汁」。她用「像手打鮮檸茶」形容清新口感，強調自己使用的是香水檸檬，因此檸檬味超級搶眼，讓這道醃水果質感大提升。

她建議兩款都放冷藏醃半個小時，從冰箱取出時帶著冰感，入口是酸甜爆汁、氣味清爽；並稱這種做法「比水果罐頭好吃太多」，過年時「小朋友一定會超級愛」。

留言區討論也圍繞影片內容延伸，最常見的是「蘋果會不會氧化變黑」，不少人反覆追問為何不發黑，也有人回覆可先泡鹽水或靠柑橘汁減緩氧化；另有網友提到百香果「不應季」、「過年還有百香果嗎」，建議改用百香果原漿或以現成百香果飲料替代。

口味上則呈兩極，有人分享加酸梅粉、話梅或梅子酒更「清爽」，也有人直言復刻後「一般般」，忙活一通不如直接吃水果；健康面也出現「糖分太高」「血糖炸彈」等提醒。

蜂蜜 小紅書 料理食譜 春節

上一則

愈冷愈追：4大星座天生反骨魅力強 讓人難以抗拒

延伸閱讀

財不入髒門「留著丟人」 年前大掃除這些窮氣小物直接扔

財不入髒門「留著丟人」 年前大掃除這些窮氣小物直接扔
這款亞馬遜銷冠黑芝麻醬 華人讚無添加曝早餐吃法

這款亞馬遜銷冠黑芝麻醬 華人讚無添加曝早餐吃法
自家客廳變熱帶果園 這5種果樹冬天也能種

自家客廳變熱帶果園 這5種果樹冬天也能種
報紙擦窗、撢子除灰塵...這6個祖傳清潔法該淘汰了

報紙擦窗、撢子除灰塵...這6個祖傳清潔法該淘汰了

熱門新聞

好市多的北海道干貝很受會員歡迎。好市多示意圖，和本新聞無關。(新華社)

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

2026-02-06 19:25
四生肖新年運勢旺，屬牛職涯順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險

2026-02-06 21:25
輝達CEO黃仁勳日前受訪時提到三種人恐被AI時代淘汰。圖為黃仁勳專機1月29日飛抵台北後，手提裝著養樂多和三明治的紙袋，分送久等的媒體和粉絲。（記者林俊良／攝影）

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

2026-02-03 03:02
網紅海莉·貝莉（左）與NFL球星前夫麥特·卡利爾2018年尚未離婚時的合影。(美聯社)

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

2026-02-01 01:35
究竟使用多久的手機才需要汰舊換新？對此，專家就表示可觀察「軟體支援期限」與「電池健康度」兩大關鍵指標。圖為手機使用示意圖。（路透）

何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標

2026-02-01 02:35
四生肖二月運勢轉好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@KATRIN BOLOVTSOVA）

4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫

2026-02-04 22:25

超人氣

更多 >
進出賭城中國相關秘密實驗室 多人染重病

進出賭城中國相關秘密實驗室 多人染重病
63歲後賣房若收入超過IRMAA門檻 小心紅藍卡保費變貴

63歲後賣房若收入超過IRMAA門檻 小心紅藍卡保費變貴
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣