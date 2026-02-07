春節解膩必學 超絕年菜「醃水果」上桌全家瘋搶

網友分享用蘋果做水果年菜。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Darina Belonogova）

農曆年吃大魚大肉，想解膩必學這道菜。小紅書 網友「深夜小魚干兒」分享一道「醃水果」，稱年夜飯油水重，「這個時候你的醃水果，全家瘋上」，直呼「1分鐘完成1道年夜菜」。貼文引來大量留言，有人大讚「我過年就做它」、「隔著螢幕咽口水」，也有人擔心冬天端出冷藏水果恐怕不受歡迎，擔心「又冷又熱」容易腸胃不適，留言區因此掀起兩派爭論。

根據「深夜小魚干兒」附上的影片內容，她主推兩款特別簡單的醃水果。第一款是「醃蘋果」，準備蘋果、百香果與橙子，並說這是她先前去廈門時「經常點外賣」學到的吃法，形容「巨好吃」，調味上只要稍微淋一點點蜂蜜 ，過年吃完多道硬菜後再來一盤「酸酸甜甜滿口爆汁」很合適。她還補充，蘋果在她心中原本一直是最無聊的水果之一，但這樣混搭後最好吃。

第二款則是「鳳梨和青檸」。她提醒青檸最好用鹽搓一搓洗乾淨，並表示只取「綠色的皮」，白色部分「會有點苦」不要刮太深。她也提到鳳梨的甜味來源不建議用蜂蜜，因為「鳳梨跟蜂蜜搭在一起有點怪」，改用白糖拌勻，並形容糖會「殺出一點小汁」。她用「像手打鮮檸茶」形容清新口感，強調自己使用的是香水檸檬，因此檸檬味超級搶眼，讓這道醃水果質感大提升。

她建議兩款都放冷藏醃半個小時，從冰箱取出時帶著冰感，入口是酸甜爆汁、氣味清爽；並稱這種做法「比水果罐頭好吃太多」，過年時「小朋友一定會超級愛」。

留言區討論也圍繞影片內容延伸，最常見的是「蘋果會不會氧化變黑」，不少人反覆追問為何不發黑，也有人回覆可先泡鹽水或靠柑橘汁減緩氧化；另有網友提到百香果「不應季」、「過年還有百香果嗎」，建議改用百香果原漿或以現成百香果飲料替代。

口味上則呈兩極，有人分享加酸梅粉、話梅或梅子酒更「清爽」，也有人直言復刻後「一般般」，忙活一通不如直接吃水果；健康面也出現「糖分太高」「血糖炸彈」等提醒。