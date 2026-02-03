久坐族必看 三個簡單動作解放僵硬肩膀

皮拉提斯教練分享三個緩解肩膀僵硬的伸展動作。伸展示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

如果感覺肩膀僵硬、疼痛，或是轉頭、下巴碰胸口有困難，或手指可以摸到肩膀下的結節，這都是肩膀肌肉僵硬的徵兆，需要好好伸展。Fit&Well報導，Club Pilates的皮拉提斯教練佩利（Pamela Paley）說，許多人因為長時間坐在電腦前、開車，或提著電腦包、行李箱、抱著孩童導致肩膀僵硬，不過定期伸展可以緩解問題。

佩利說，做伸展前需要準備一條六到八英尺長、非彈性材質的瑜珈繩，如果手邊沒有專門道具，也可以使用包裝繩或圍巾替代。繩子有助於身體控制、改善體態與姿勢，協助身體增加柔軟度，同時降低伸展或擠壓時脊椎受到的衝擊，因為繩子可以提供支撐，並維持身體穩定。

佩利推薦以下三種伸展動作，練習時注意哪邊肩膀較緊繃，有可能其中一邊的關節 活動度受限更大，或是其中一邊伸展起來更有感覺，這是因為許多人提東西時會有慣用側，很容易讓其中一邊負擔過重而變成肌肉失衡。

1. 過頭開展肩膀（Overhead shoulder opener）

每一邊做1到3次。站姿下雙腳打開與肩膀同寬，將瑜珈繩高舉過頭，放在頭後方，確保肩膀不會聳起，頭頸部都維持在中立位置，眼睛平視前方。當肩膀感覺到伸展時，停在該位置深呼吸三到五次，之後繼續嘗試不同伸展角度，注意身體的反應並感受肩膀伸展位置，當手臂伸直且繩子無法再沿著背部往下時，可彎曲手肘將瑜珈繩往臀部滑動，接著反向動作，彎曲手肘將繩子沿著背部往上帶，在最上方停住深呼吸三到五次。

2. 側向彎曲（Lateral flexion）

每一邊做1到3次。這一動作可以訓練核心，特別是腹斜肌，並能改善肩膀穩定度。站姿下雙手將瑜珈繩高舉過頭，雙臂打開呈兩倍肩膀寬度，確保頭部位於瑜珈繩的中間、二頭肌與耳朵呈一直線。鼻子吸氣，身體一邊往側邊彎、一邊吐氣，過程保持頭部和手臂與瑜珈繩的相對位置，髖關節保持向前，停住動作深呼吸三到五次，再一邊吸氣一邊回到起始姿勢。每一邊做完指定次數後再換邊。

3. 身體旋轉（Rotation）

每一方向做5到10次。站姿下雙腳打開與骨盆同寬，腳尖朝前或朝外，雙手握住瑜珈繩相當於兩倍肩膀寬度的位置，將瑜珈繩舉到胸口位置，並將肩膀往後、往下移，吸氣同時上半身向右轉，瑜珈繩的中心點要保持和胸口呈一直線，而且挺胸、肩膀往下放；接著吐氣並回到原本中間位置，再換邊重複動作，每次做完就換邊做。