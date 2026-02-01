補鐵又要顧血壓 選羊肉或牛肉比較好？

我的頻道

世界新聞網／輯
羊肉與牛肉都富含鐵質，但吃多可能影響血壓。羊肉示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Mayumi Maciel）
羊肉與牛肉都富含鐵質，但吃多可能影響血壓。羊肉示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Mayumi Maciel）

羊肉和牛肉都是富含蛋白質、維生素D與B12、鐵與鋅的美味紅肉，是天然的鐵補充品；但吃多可能會影響血壓，建議享受肉排時也要注意攝取量和調味方式。Verywell Health報導整理羊肉和牛肉的營養差異、選擇建議和如何調味才能吃得健康。

膳食鐵讓人體能製造健康紅血球，攝取充足的鐵有助於維持健康的能量等級、提升大腦功能和整體健康。羊肉與牛肉富含只能在動物製品找到的血基質鐵，相比植物裡的非血基質鐵更容易吸收，每3盎司的羊肉含有2毫克的鐵、牛肉含有2.5毫克的鐵，相當於每日鐵需求量的10%到15%。19到50歲的男性每日建議攝取8毫克的鐵、女性每日建議攝取18毫克的鐵；51歲的男、女性每日建議攝取8毫克的鐵。

常吃紅肉可能導致血壓逐漸上升，一項2022年的研究分析超過3萬位美國成人發現，吃最多紅肉者相比吃較少紅肉者，罹患高血壓的機率高出29到39%。紅肉會導致血壓上升的原因如下，首先是腸道細菌會將紅肉中的化學物分解為氧化三甲胺（trimethylamine-N-oxide），而氧化三甲胺會影響心臟健康與血壓，再者一份3.5盎司的新鮮羊肉和牛肉含有約55毫克的鈉，鈉相比肉本身對血壓影響更大；香腸與培根等加工肉品含鈉量多出4倍，因此正在控制血壓的人應該限制食用，烹煮這些加工肉品時，建議用香草、檸檬而非鹽巴調味，降低鈉攝取量。

羊肉和牛肉都含有豐富的鉀，鉀能放鬆血管肌，進而降低血壓，鉀也有助於身體排出多餘的鈉。每3盎司的羊肉含有301毫克的鉀、牛肉含有283毫克的鉀，雖然每塊肉的含量有些差異，但只要烹煮過程沒有過量的鈉，羊肉和牛肉都能提供充足的鉀，並有助維持良好血壓。

要多常吃紅肉，以及該選擇羊肉或牛肉，取決於健康目標與個人偏好。若想補充身體的鐵濃度，羊肉與牛肉相差不大，選擇自己喜歡的即可；想要有最佳的鐵吸收效果，可以搭配甜椒、番茄與柑橘類等富含維生素C的水果一起吃。如果是想控制血壓，則需要限制所有紅肉的攝取量，有助降血壓的得舒飲食（DASH diet）建議每日最多吃0.5份的紅肉。

想吃紅肉同時維持健康血壓，謹記以下原則。首先是挑選新鮮肉品，避免加工肉；每周限制吃1到2次紅肉，每次只吃中等份量；選擇瘦肉多的部位並切掉看得到的脂肪；最後別用鹽巴調味，而是撒上香草與香料。

