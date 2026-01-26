重點不在火力或油量 一關鍵技巧讓炒飯「粒粒分明」

我的頻道

世界新聞網／輯
下鍋前的白飯多加一個小步驟，就能做出接近餐廳水準的炒飯。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Anna Tarazevich）
下鍋前的白飯多加一個小步驟，就能做出接近餐廳水準的炒飯。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Anna Tarazevich）

在小餐館裡常能吃到那種米粒分明、口感乾爽的炒飯，然而不少人在家嘗試製作時，卻總是因為含水量過高而變得濕黏，一點也不鬆。很多人結論於「是不是火力不夠」、「要重油啦」、「一定要專用炒鍋才行吧」，因此無奈放棄炒出專業級炒飯。不過，就算使用家用瓦斯爐與一般平底鍋，只要多加一個小步驟，就能做出接近餐廳水準的炒飯。

日本媒體「grape」報導，想讓炒飯粒粒分明的秘訣，在於下鍋前先「洗飯」。一名料理專家沖多惠子指出，炒飯前將冷飯用清水沖洗，是成功的最大關鍵。乍聽之下，洗飯似乎會讓飯更濕，但實際上，這個步驟能洗掉附著在米粒表面的黏性澱粉，防止米粒互相黏連，讓炒飯更乾爽。

沖多惠子說明，首先將冷飯以清水輕輕搓洗，瀝乾後靜置約15分鐘，確實去除水分。接著在冷鍋中放入蒜末、培根與沙拉油，小火加熱逼出香氣，再加入蛋液拌炒至半熟後暫時關火。之後放入瀝乾的白飯重新開火拌炒，此時即可明顯感覺米粒已自然分散。最後加入蔥花、調味料與香油，大火快炒，沿鍋邊淋上醬油提香即可完成。

炒飯是解決冰箱剩飯、肉品和蔬菜的好辦法，只要多一步驟洗掉冷飯的黏性、充分瀝乾水分，在家也能做出升級版的美味炒飯。

料理食譜

